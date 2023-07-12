名家論壇》錢震宇／新北幼兒園餵藥案偵結　賴清德欠人民一個道歉

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民進黨為了自身利益，藉餵藥案攻擊侯友宜、批評新北市府，營造出施政不利的負面形象。身為黨主席的賴清德，更是藉故批評侯友宜，在事實尚未釐清前，就指控「新北市幼兒園有孩子被餵食2類藥物」；「如果孩子有戒斷症狀，幼兒園也確實有餵食彩虹藥水」。這不僅帶頭製造假新聞，更已經構成誹謗，帶頭說出竟是具有醫師背景的賴清德。
當時整個社會氛圍就被民進黨帶往憤恨、指控、對立，讓幼兒園家長心慌意亂，更把幼兒園的老師打成誇張嫌犯，之後甚至有團體出來號召遊行，他們明擺著是藉由此案做政治操作，劍指侯友宜。如今地檢署因為證據不足全都不起訴，請問這些團體製造社會恐慌與對立，要不要對外道歉？
就在6月28日士林地檢署針對汐止幼兒園案簽結，毛髮均未驗出相關藥物後；6月29日新北地檢署公布板橋幼兒園的幼童，檢驗結果也是未檢出，今天新北地檢署正式做出不起訴處分。事發至今，綠營跟有心人士從中獲取政治利益，拿到他要的東西，至於真相如何跟如何善後，民進黨根本不關心。
事實上，如果賴清德受過良好的醫師專業訓練，他應該非常了解，初驗所採用的免疫檢測法有很高的偽陽性，所以在專業的醫療檢驗或司法調查中，都一定會用質譜分析法做最後的確定，絕對不會單憑初驗結果來論斷。
賴清德明知如此，卻刻意做不實發言，造成社會高度恐慌，民心不安，家長憂心害怕，親師關係對立。
身為副總統，為了選舉不擇手段，徹底摧毀社會互信，坦白講已經失去作為總統候選人的資格了，「柯文哲還會為了北流開演唱會事件道歉；你賴清德不僅數次造謠，更放任發言人做假訊息、說假話，卻連一句對不起都不願意說」。
因為餵藥案，現在已經有幼兒園老師發現幼生有胸針掉出來，結果老師監察後才發現是密錄器，原來因為家長已經開始對老師產生不信任，而讓幼生帶著密錄器到學校上課；更有教保員因為發生事情後，心灰意冷，離開幼教界，直言「餵藥讓他對這產業畏懼，他日夜難眠，實在待不下去了」。
真相大白，不代表社會已經得到公平正義。當初因為餵藥被民進黨汙名化的園長、老師、市府同仁、教保員以及藥師等，都受到嚴重的波及，至今難以回復。這樣的人、這樣的政黨才是真正破壞台灣和諧、製造傷痕的罪魁禍首。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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