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名家論壇》錢震宇／新北幼兒園餵藥案偵結　賴清德欠人民一個道歉

▲國民黨總統參選人侯友宜競選工作室日前告發民進黨總統參選人賴清德涉散播假訊息，賴競辦表示顧好新北孩子比較重要，不樂見浪費司法資源。（圖／記者陳威叡攝）
▲國民黨總統參選人侯友宜競選工作室日前告發民進黨總統參選人賴清德涉散播假訊息，賴競辦表示顧好新北孩子比較重要，不樂見浪費司法資源。（圖／記者陳威叡攝）

文／錢震宇

延燒近兩個月的新北幼兒園餵藥案，歷經新北地檢署調查後今天偵結，全案不起訴。即便不起訴案還了侯友宜一個公道，也讓當初遭受質疑的幼兒園獲得清白，但造成的巨大傷害呢？因為這起案件造成親師之間的不信任、家長之間的擔憂、教保員的無奈心酸及社會的動盪不安呢？當初造謠抹黑的民進黨，還在硬凹，賴清德你真的欠人民一個道歉。

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因為謹守行政中立，案發第一時間就將相關跡證報請檢方偵辦的侯市府，卻被綠營民代批評怠惰、卸責，甚至被汙名化在袒護園方，當時這件事情在尚未釐清問題之前，新北市府必須要維持行政單位的公正，不能輕率判案，何況這是檢警的職責，事務官也不能越俎代庖。

民進黨為了自身利益，藉餵藥案攻擊侯友宜、批評新北市府，營造出施政不利的負面形象。身為黨主席的賴清德，更是藉故批評侯友宜，在事實尚未釐清前，就指控「新北市幼兒園有孩子被餵食2類藥物」；「如果孩子有戒斷症狀，幼兒園也確實有餵食彩虹藥水」。這不僅帶頭製造假新聞，更已經構成誹謗，帶頭說出竟是具有醫師背景的賴清德。

當時整個社會氛圍就被民進黨帶往憤恨、指控、對立，讓幼兒園家長心慌意亂，更把幼兒園的老師打成誇張嫌犯，之後甚至有團體出來號召遊行，他們明擺著是藉由此案做政治操作，劍指侯友宜。如今地檢署因為證據不足全都不起訴，請問這些團體製造社會恐慌與對立，要不要對外道歉？

就在6月28日士林地檢署針對汐止幼兒園案簽結，毛髮均未驗出相關藥物後；6月29日新北地檢署公布板橋幼兒園的幼童，檢驗結果也是未檢出，今天新北地檢署正式做出不起訴處分。事發至今，綠營跟有心人士從中獲取政治利益，拿到他要的東西，至於真相如何跟如何善後，民進黨根本不關心。

事實上，如果賴清德受過良好的醫師專業訓練，他應該非常了解，初驗所採用的免疫檢測法有很高的偽陽性，所以在專業的醫療檢驗或司法調查中，都一定會用質譜分析法做最後的確定，絕對不會單憑初驗結果來論斷。

賴清德明知如此，卻刻意做不實發言，造成社會高度恐慌，民心不安，家長憂心害怕，親師關係對立。

身為副總統，為了選舉不擇手段，徹底摧毀社會互信，坦白講已經失去作為總統候選人的資格了，「柯文哲還會為了北流開演唱會事件道歉；你賴清德不僅數次造謠，更放任發言人做假訊息、說假話，卻連一句對不起都不願意說」。

因為餵藥案，現在已經有幼兒園老師發現幼生有胸針掉出來，結果老師監察後才發現是密錄器，原來因為家長已經開始對老師產生不信任，而讓幼生帶著密錄器到學校上課；更有教保員因為發生事情後，心灰意冷，離開幼教界，直言「餵藥讓他對這產業畏懼，他日夜難眠，實在待不下去了」。

真相大白，不代表社會已經得到公平正義。當初因為餵藥被民進黨汙名化的園長、老師、市府同仁、教保員以及藥師等，都受到嚴重的波及，至今難以回復。這樣的人、這樣的政黨才是真正破壞台灣和諧、製造傷痕的罪魁禍首。


●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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