專訪／從小立志當記者　劉怡汝誤打誤撞成兩廳院掌門人

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1967年出生的劉怡汝，台大外文系畢業、美國威斯康辛大學麥德遜分校大眾傳播碩士，學經歷不管怎麼看都是要成為新聞傳播的人才，究竟是如何踏進表演藝術領域？
劉怡汝是道地台北人，小學時跟知名廣播人「白銀阿姨」學過口調正音，也曾在中國廣播公司播報過兒童新聞，當時的她就對報新聞充滿幻想；國高中時，全家都超喜歡看熊旅揚播新聞，「她就是我的偶像！」從此決定朝記者這條路邁進，並在大四時於雜誌社從事採編工作，畢業出國深造，也選擇念大眾傳播科系，只是後來沒有走上這條路，原因竟是因為「找不到工作」！
1993年，劉怡汝剛拿到碩士學位回國，26歲的她很堅定地想要成為新聞工作者，也對未來充滿著自信。她想著，台灣各項媒體限制才剛鬆綁，一定很好找工作，孰料求職卻處處碰壁，都說要找有經驗者，為了當電視台主播，她去報考電視台，卻被告知台大外文系畢業應該去當秘書，一直都沒有找到大眾傳播類或記者類的工作。
本想著隨緣、再慢慢找的劉怡汝，經不住爸爸的催促，只好攤開報紙，選一個離家近、看起來又能勝任的工作，「現在說起來也挺不好意思的，當時急著找工作，看到朱宗慶打擊樂團就在我家隔壁巷子，且行銷企劃就是行政工作，應該是我可以做的。」劉怡汝抱著姑且一試的心情去應徵，沒想到從此走上藝術行政這條路。
學了很多才藝卻沒才氣 劉怡汝並非從小熱愛表藝
談起與表演藝術的淵源，劉怡汝坦言，從小並沒有對表演藝術特別有興趣，但在父母的「跟風」下，倒是學了不少才藝，從現代舞、合唱團、鋼琴、小提琴都學過，國高中時，甚至學過南胡與吉他。
「那個年代，台灣的父母不管小孩有沒有才氣，都會叫他去學樂器，所以我學過非常多的樂器，但沒一個有成。」劉怡汝自嘲：「沒有才氣就是沒有才氣！」常常學到一半卡關，能力不上不下，後來在升學考試的壓力下，所有嗜好都得放下。大學時期因為會拉南胡，劉怡汝選擇參加國樂社，成為最後的掙扎，「濫竽充數用在我身上剛剛好，每次別人都拉到天涯海角去了，我都跟不上，只好到下一段等大家。」認知到自己就是沒才能，劉怡汝自此封存所有樂器。
劉怡汝回憶，小時候父母除了帶她看過《冰上迪士尼》這類親子表演之外，就很少帶她去看其他藝文類活動，念台大外文系時，年度雖然有戲劇製作，但她並未擔任重要角色，「所以你就可以知道，我其實沒有特別酷愛、熱血的愛著表演藝術。」她坦言，確實是進入職場後，才跟表演藝術比較熟。
進入表演藝術領域工作後，劉怡汝雖一度自認不適任而轉戰公關業，職涯之路相當曲折，但最後卻在進入兩廳院，確立了職涯方向，對於表演藝術也從「工作所需」，潛移默化成「真心喜愛」，希望人人都能接近劇場、欣賞表演藝術之美。