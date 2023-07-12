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百年古蹟臺中市役所 華麗變身精緻義式餐廳

▲洋麗巴洛克風情的百年古蹟臺中市役所，今年2月華麗變身精緻義式餐廳，歷史與美食交融的魅力，吸引知名企業包場辦活動。（圖／記者金武鳳攝，2023.7.12)
▲洋麗巴洛克風情的百年古蹟臺中市役所，今年2月華麗變身精緻義式餐廳，歷史與美食交融的魅力，吸引知名企業包場辦活動。（圖／記者金武鳳攝，2023.7.12)

記者金武鳯/台中報導

擁有112年歷史的市定古蹟─臺中市役所，今年2月優雅轉身成為「Narratore說故事的人」義式餐廳以來，近半年的試營運，儘管每晚僅限量供應15客，依然「聲名大噪」，不少知名企業在此包場辦活動，感受美食與歷史古蹟交融下的重生生命力。今日起正式開放午餐上市，前100組預約訂位者，可享85折快閃優惠，想品味什麼是「有故事料理」的人，手刀快搶。

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站在這棟百年建築前，富麗堂皇的華麗又不失優雅，洋溢濃濃巴洛克式風格，讓人有種置身歐洲街頭錯覺。營運團隊好役思股份有限公司歐陽穎華總經理說，正因為如此，團隊希望透過建築歷史與環境空間的氛圍營造，讓在這裡用餐的氣氛更加輕鬆自在，提供客人輕鬆舒適、卻不失優雅的餐飲體驗。

▲「說故事的人」義式餐廳，即日起推出的夏季菜單，以『Festa』為核心概念，呈現義式慶典、詮釋義大利生活哲學。（圖／記者金武鳳攝，2023.7.12)
▲「說故事的人」義式餐廳，即日起推出的夏季菜單，以『Festa』為核心概念，呈現義式慶典、詮釋義大利生活哲學。（圖／記者金武鳳攝，2023.7.12)
Narratore說故事的人義式餐廳」邀請到曾於義大利米其林一星餐廳Trattoria Zappatori任職過的臺灣主廚Lance Lin帶領團隊，透過說故事精神，結合北義料理手法、融合東北亞特有食材、歷史及地理背景……等，同時兼顧主廚對於料理，兼具傳統與創新的想像，讓每道料理備其獨特的故事性。

主廚Lance Lin分享，即日起新推出的夏季菜單以『Festa』為核心概念，呈現義式慶典、詮釋義大利生活哲學。本季菜單主要的靈感來源就是歡樂，期待客人們在享用美食美酒之際，可以切身感受到義式『慶典』歡愉的美妙與奔放。

▲百年古蹟臺中市役所，今年2月華麗變身精緻義式餐廳，展現美食與歷史交融魅力。（圖／記者金武鳳攝，2023.7.12)
▲百年古蹟臺中市役所，今年2月華麗變身精緻義式餐廳，展現美食與歷史交融魅力。（圖／記者金武鳳攝，2023.7.12)
夏季午餐菜單，以來自皮埃蒙特Cherasco的經典菜色-小牛肉開場，接續是整顆夏季牛番茄的爐烤番茄奶油濃湯，主餐則有香辣番茄牛肚麵、北義代表菜色-家鄉捏捏餃、海鱸魚海味青花菜泥，也可加價升級成自家熟成的油封鴨腿以及16盎司帶骨黑豬戰斧。

晚餐套餐則以夏季必嚐的夏鰤，以及我們的招牌青蔥蛋糕揭開序曲；熱前菜搭配酥香的炸蛙腿鑲大蒜奶油，和義大利傳統的Salsa Verde（義式綠醬）找回義大利的夏季風情。

本季新菜單道道驚喜、話題滿滿，除豐富菜單選擇，說故事的人團隊也用心打造頗受饕客們讚賞的 Wine Pairing 佐餐酒選擇，與太瑩企業、詩人酒窖強強聯手、拿出極佳的餐酒搭配功力，亦是餐廳的一大亮點。歡慶餐廳開放平日午餐上市，即日起前100組預約訂位午餐者，可享85折優惠，機會難得，錯過只能喊心痛！


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