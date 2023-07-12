百年古蹟臺中市役所 華麗變身精緻義式餐廳

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Narratore說故事的人義式餐廳」邀請到曾於義大利米其林一星餐廳Trattoria Zappatori任職過的臺灣主廚Lance Lin帶領團隊，透過說故事精神，結合北義料理手法、融合東北亞特有食材、歷史及地理背景……等，同時兼顧主廚對於料理，兼具傳統與創新的想像，讓每道料理備其獨特的故事性。
主廚Lance Lin分享，即日起新推出的夏季菜單以『Festa』為核心概念，呈現義式慶典、詮釋義大利生活哲學。本季菜單主要的靈感來源就是歡樂，期待客人們在享用美食美酒之際，可以切身感受到義式『慶典』歡愉的美妙與奔放。
夏季午餐菜單，以來自皮埃蒙特Cherasco的經典菜色-小牛肉開場，接續是整顆夏季牛番茄的爐烤番茄奶油濃湯，主餐則有香辣番茄牛肚麵、北義代表菜色-家鄉捏捏餃、海鱸魚海味青花菜泥，也可加價升級成自家熟成的油封鴨腿以及16盎司帶骨黑豬戰斧。
晚餐套餐則以夏季必嚐的夏鰤，以及我們的招牌青蔥蛋糕揭開序曲；熱前菜搭配酥香的炸蛙腿鑲大蒜奶油，和義大利傳統的Salsa Verde（義式綠醬）找回義大利的夏季風情。
本季新菜單道道驚喜、話題滿滿，除豐富菜單選擇，說故事的人團隊也用心打造頗受饕客們讚賞的 Wine Pairing 佐餐酒選擇，與太瑩企業、詩人酒窖強強聯手、拿出極佳的餐酒搭配功力，亦是餐廳的一大亮點。歡慶餐廳開放平日午餐上市，即日起前100組預約訂位午餐者，可享85折優惠，機會難得，錯過只能喊心痛！