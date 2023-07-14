專訪／兩廳院無法獨善其身　劉怡汝咬牙堅持做「永續」劇場

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兩廳院從2016年起推動永續政策，以文化平權的角度切進，推動各項「共融」設施與服務，排除觀眾走進場館的障礙，像是全場館無障礙坡道、洗手間、服務台增設助聽感應線圈等，也導入軟體觀眾服務設施、節目周邊，如提供給視障者的「觸覺導覽」、聽障者的「口述影像」、適合親子與感官敏感族群的「輕鬆自在場」等。
可以說兩廳院邁向永續的第一哩路，就是從「共融」服務開始。
去年起，兩廳院持續以實際方案落實永續行動，除了加入由歐盟支持的「STAGES永續劇場聯盟」借鑑調整綠色節目製作流程、與團隊簽訂永續條款，內部也實行綠色辦公室準則，預計申請辦公場所環保標章；逐年優化劇場管理系統機制，汰換傳統燈具、冰水主機等硬體，導入AI人工智慧能源管理系統，同時也將申請「產品碳足跡揭露標章」，預計今年度將進行組織型溫室氣體盤查，制定劇場減碳方針。
對兩廳院來說，共融與減碳都是很大的挑戰，「主要是兩廳院建築體是舊的，35年前建設時，並沒有無障礙空間、綠建築概念，因此若要推動環境的改變，得進行大型建築工程，會閉門非常久才能重新整修。」劉怡汝點出兩廳院轉型的困難之處，「其他人申請綠能標章很容易，但我們難度特別高，都在跟歷史建築奮戰，管線不能動、地板不能打、牆壁不能鑽孔，有很多限制。」
劉怡汝：對的事情不被接受 也只能咬牙做
劉怡汝深知永續是不能迴避的議題，兩廳院無法獨立於世界趨勢之外，只是在推動永續的行動中，想要藉著「數位化」來達到「無紙化」都有困難，「在進行溫室氣體排放調查時，提出將節目表單數位化，減少用紙量，同仁就超不習慣，質疑有必要嗎？」因為大家還是習慣什麼東西都要印出來、白紙黑字比較安心，「即使大家沒辦法接受，也只能咬著牙做。」經過3年努力，兩廳院整體用紙量已經減少25%。
劉怡汝分享，她曾在第一任期時提出將兩廳院雜誌《PAR表演藝術》數位化，卻被各方警告，後來就慢慢減量、開發數位版本、不斷跟會員溝通，從原本每個月約發行5000本，減量至1000本，預計明年徹底無紙化；另外，考量每次記者會、演後酒會都要輸出大型背板，但通常使用一次就扔掉非常不環保，所以兩廳院租了電子背板，還能多功使用，播放演前導聆影片、下一檔節目的宣傳片。
《寫給滅絕時代》給靈感 劉怡汝盼資源重複利用
兩廳院在去年製作了一檔綠色製作《寫給滅絕時代》，源於英國劇場導演凱蒂・米契爾的原創概念，以永續意識、減少碳足跡為目標，提出「零差旅」的跨國共製想法，米契爾以遠距視訊執導，並打造出史上最不耗電的舞台，只有兩名人員在台上踩腳踏車發電，瞬間用電不能超過150瓦，供應舞台上所有燈光及聲響需求。
對於未來是否有更多這樣的製作，劉怡汝坦言，這是一個滿極端的案例，當初製作這檔節目，是想用最容易引起關注的方式，促進大家對綠色製作、永續劇場的討論，也算是兩廳院的一種宣告，「要再做這種極端製作很難，但它改變一件事情就是，『資源可不可以被重複使用』，兩廳院後續推動的工作，很多是從這檔作品學習而來。」舊作要重演、演出場次要增加、道具要延續使用，甚至後台不提供紙盒便當，改用鐵盒或叫外燴，不用拋棄式餐具等。
劉怡汝說，這些永續的推動工作一定要先從內部同仁開始，彼此溝通增加認同度後，內化成工作方式、腦袋思維，才可能把周邊合作單位、藝術家拉進來一起做，最後在社會上推廣的可能性才會高。