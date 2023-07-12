易淑寬兒「外役監過太爽」惹議！她心疼易寶宏發聲：必要時會出手
資深藝人易淑寬的獨子易寶宏在2014年曾參與夜店殺警案，被依傷害致死罪遭判9年定讞，他於2019年入獄服刑，近日遭爆在外役監爽服刑引發爭議，法務部矯正署今（12）日表示，易寶宏去年返家探視期間，經查有重大違規，早上依法核定解送花蓮監獄，而名嘴們也揭露易寶宏在外役監「有夠爽」，對此，易淑寬也發聲了：「必要時我會出手。」
記者郭佩蓉/綜合報導
資深媒體人張禹宣11日揭露，易寶宏在外役監不僅能使用手機，還能在臉書分享寫毛筆的影片、炫耀刺青，還在IG分享去唱歌的動態，甚至留言「喝一波」，讓他直言「有夠爽」。矯正署今日則表示，易寶宏在台東戒治所附設台東監獄武陵外役分間執行獲准返家探視期間，於2022年8月15日利用自己的社群帳號標記特種行業的聯絡方式加以宣傳；同年12月10日，易寶宏違反嚴禁飲酒規定，在外與友人飲酒聚會，並拍照上傳社群網站，此經易姓受刑人坦認不諱，並經查證屬實，核定將他解送一般監獄執行。
對此，根據《三立新聞網》報導，易淑寬得知後，替兒子澄清：「（他）只是到朋友的汽車鍍膜店打卡幫忙宣傳而已！」對於寶貝兒子被解送一般監獄，易淑寬表示尊重，一切服從司法，但也強調：「他在裡面難道沒有成績嗎？」言語間看得出不滿與無奈，易淑寬認為兒子已經改過很多，現在已經改變了，對於很多名嘴對兒子大做文章，她怒嗆：「我都一一在蒐證，沒關係，就讓他們去講，必要時我會出手！」也請名嘴們高抬貴手，「讓孤兒寡母有個喘息更正的機會」。