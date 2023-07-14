專訪／自認性格孤僻、沒有閨密　兩廳院劉怡汝靠手作療癒身心

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「其實我骨子裡是個孤僻的人，不喜歡團體活動、不善交際應酬、不善與陌生人建立關係。」劉怡汝說，大學時還有幾個好朋友，進入職場後，發現自己很難跟陌生人開懷暢聊，只要想到跟不熟的人去吃飯，要硬生話題，就耗盡心力，因此有陣子在職場上，被嫌棄不會喝酒、「哈拉」，交不到朋友，「在演出結束後，我只想回家睡覺的慾望，遠遠大過跟同事去喝酒。」
在職場上打滾得越久，越確定自己的孤僻個性，劉怡汝偶爾回頭看，都會慶幸當初沒有去當記者，自己這種個性恐怕不適合，「藝術行政這一行做了30年，好像都處在半局外人的狀態，能深交的朋友不太多，嗯…」她沉默想了幾秒，「其實不只是這一行，連一般生活中，我也沒有閨密，沒有會暢聊到半夜的朋友，似乎所有的關係都維持在君子之交。」
劉怡汝並不認為性格孤僻是缺點，反而覺得半局外人的狀態，對於領導者來說，能更理性作出判斷，「這一行較缺乏理性思考，大部分的人涉入太多感情，覺得要對藝術熱情無比、不計代價、犧牲奉獻。」聽似偉大，但團隊若要持續發展成長、存有永續命脈，這是相當不理智的做法，「今天把火燒完，明天就沒柴火煮飯」，當半局外人的好處就是能拉開距離，面對所有問題，都能冷靜處理。
曾在兩廳院擔任總監特助4年的李英勝，與劉怡汝私交甚篤。他認證，劉怡汝是一個很會消化負面情緒、批評，願意反省並廣納建議的主管，另一方面也很理性、甚少情感判斷的專業經理人，這個特質在藝文界很少見。
李英勝提到，劉怡汝從小到大成績都很好，是一個好勝心強、不服輸的人，因此剛接兩廳院總監時，每件事情都想做到最好，身心調適不容易。「她的孤僻一半來自於性格，一半受限於職位，她其實很希望與大家親近，但許多人會畏懼這個職位的影響力，不容易跟她變成朋友，她也會考量亂吐苦水，是否會影響兩廳院對外的形象。」
當總監用腦過度 劉怡汝最愛手作忘卻煩惱
劉怡汝下班後只想專注在自己的生活，沒有夜生活、很少旅行，最大的嗜好就是DIY動手做，回家第一件事就是看遍自己所有親手醃的醃漬物，即使不能打開，也會在外頭觀察，試想著會不會成功。
劉怡汝最常醃酸白菜、客家酸菜，最近一次是醃筍子，她曾在工作聚餐時帶自己釀的梅子酒給同仁喝，獲得不少好評。「比起坐著享受，我更喜歡動手做的過程。」她分享，一開始是「跟風」釀梅子酒，必須要定期觀察釀酒變化，相當測試耐心，不能天天去打開它，這種可能成功、可能失敗的過程，讓劉怡汝感到又刺激、又好玩，沒想到從此栽進手作的世界，她開始會去網路上搜尋醃菜作法、自製康普茶、種植栽。
「看似困難，但成就感挺高的！」劉怡汝平常工作大部分時間都在動腦，因此在空閒時間，特別喜歡這種「純粹的勞動」，可以平衡身心，「我覺得醃漬時，動手捏菜、按摩它，這種踏實的感覺對我來說很重要。」
劉怡汝在各種議題上都能侃侃而談，但記者與她並肩閒聊時，確實可以感覺到她想拉開一個舒適距離，也許在進入職場多年，她也找到了一套自在的處世之道，並透過手作自得其樂。