專訪／兩廳院有個「祕密基地」　劉怡汝最愛待在風景書店

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「因為一個有人的劇場，才是一個活著的劇場。」劉怡汝希望除了演出期間以外，大家也會習慣到劇場來喝杯咖啡、看本書，「這個劇場是人人願意親近、人人願意來，這個感覺很棒！」
另一個她也很推薦的地方，是兩廳院表演藝術圖書館，這個位於國家戲劇院地下停車場一隅的「祕密基地」，歷經7個月閉館整修後於2021年重新開幕，有多達11萬件的視聽館藏、近3萬本書籍、5萬冊左右的海報節目單，以及特殊絕版黑膠等珍貴內容。
「我們有一間特殊典藏室，裡面有2萬多張黑膠唱片、4萬多張CD及2台古董黑膠唱機，空間內含個人視聽座位，可聆聽黑膠唱片。」劉怡汝說，這是一個很棒的地方，但以前的表演藝術圖書館是很官方的閱覽室，空間擁擠、CD、DVD夾在書櫃中，擺了張舊舊的小桌子，大家就擠在那裡聽音樂跟看書，圖書館門口甚至有台階，對輪椅族很不友善。
為了讓大眾接近藝術，所有人都願意走進來「閱讀」表演，劉怡汝決定整修，打造一個適合大家在裡面好好享受聽一片CD、看一片DVD、讀一本書的環境，不但設置許多閱讀空間、個人視聽座位、將館藏陳列重新規劃，CD及DVD館藏全數開架陳列，還將入口變成斜坡、打造無障礙空間。
只不過，她回憶起當初還只是在計畫階段時，就收到行政院轉來的黑函，「說劉怡汝要毀掉兩廳院的圖書館！但門開了，大家就知道我們在做什麼，突然之間反對的聲音就完全沒有了。」
也許是從小不太有機會接觸到藝術表演、感嘆於與劇場「不熟」，劉怡汝特別關注文化平權與文化近用，即使看到民眾不是來看表演，只是進來喝杯咖啡、看本書，都能讓她開心一整天。