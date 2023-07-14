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專訪／兩廳院有個「祕密基地」　劉怡汝最愛待在風景書店

▲國家戲劇院風景書店是國家兩廳院藝術總監劉怡汝最愛的角落，她樂見人人親近劇場。（圖／記者陳明中攝，2023.06.29）
▲國家戲劇院風景書店是國家兩廳院藝術總監劉怡汝最愛的角落，她樂見人人親近劇場。（圖／記者陳明中攝，2023.06.29）

記者李琦瑋／專訪

穿越國家戲劇院G樓的走廊，有一整排書櫃、沙發、座位區，耳邊還播送著輕音樂，夾雜著手沖咖啡的迷人香氣，這裡是「風景書店」，以戲劇、電影、藝術、文學為主題選書的獨立書店，也是國家兩廳院藝術總監劉怡汝最愛的角落，她最喜歡待在書店裡最角落的位置，「這邊的視野最好，我可以看到很多人在劇場裡面流動。」

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劉怡汝說，風景書店有賣台北市少見的維也納咖啡，她只要有空或心情不好時，就會跑來這裡窩一下，喝一杯高熱量的維也納咖啡、縱容自己，有時候不喝咖啡，也會在外面走來走去，感受大家在劇場裡面得到某種快樂的氛圍，會讓人心情變好。

▲劉怡汝最愛坐在風景書店角落，看到很多人在劇場裡面流動。（圖／記者李琦瑋攝，2023.07.10）
▲劉怡汝最愛坐在風景書店角落，看到很多人在劇場裡面流動。圖為角落位置看出去的視角。（圖／記者李琦瑋攝，2023.07.10）
「因為一個有人的劇場，才是一個活著的劇場。」劉怡汝希望除了演出期間以外，大家也會習慣到劇場來喝杯咖啡、看本書，「這個劇場是人人願意親近、人人願意來，這個感覺很棒！」

另一個她也很推薦的地方，是兩廳院表演藝術圖書館，這個位於國家戲劇院地下停車場一隅的「祕密基地」，歷經7個月閉館整修後於2021年重新開幕，有多達11萬件的視聽館藏、近3萬本書籍、5萬冊左右的海報節目單，以及特殊絕版黑膠等珍貴內容。

▲為了讓大眾接近藝術，劉怡汝堅持整修兩廳院表演藝術圖書館，讓民眾享受聽CD、看DVD、看書。（圖／記者李琦瑋攝，2023.07.10）
▲為了讓大眾接近藝術，劉怡汝堅持整修兩廳院表演藝術圖書館，讓民眾聽CD、看DVD、看書。（圖／記者李琦瑋攝，2023.07.10）
「我們有一間特殊典藏室，裡面有2萬多張黑膠唱片、4萬多張CD及2台古董黑膠唱機，空間內含個人視聽座位，可聆聽黑膠唱片。」劉怡汝說，這是一個很棒的地方，但以前的表演藝術圖書館是很官方的閱覽室，空間擁擠、CD、DVD夾在書櫃中，擺了張舊舊的小桌子，大家就擠在那裡聽音樂跟看書，圖書館門口甚至有台階，對輪椅族很不友善。

為了讓大眾接近藝術，所有人都願意走進來「閱讀」表演，劉怡汝決定整修，打造一個適合大家在裡面好好享受聽一片CD、看一片DVD、讀一本書的環境，不但設置許多閱讀空間、個人視聽座位、將館藏陳列重新規劃，CD及DVD館藏全數開架陳列，還將入口變成斜坡、打造無障礙空間。

只不過，她回憶起當初還只是在計畫階段時，就收到行政院轉來的黑函，「說劉怡汝要毀掉兩廳院的圖書館！但門開了，大家就知道我們在做什麼，突然之間反對的聲音就完全沒有了。」

也許是從小不太有機會接觸到藝術表演、感嘆於與劇場「不熟」，劉怡汝特別關注文化平權與文化近用，即使看到民眾不是來看表演，只是進來喝杯咖啡、看本書，都能讓她開心一整天。


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