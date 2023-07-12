中職選秀／張景淯、劉俊緯即戰力？味全龍葉總：下半季可能有幫助
中華職棒CPBL季中新人選秀會在今（12）日舉行，上半季排名聯盟戰績第二的味全龍一共選進6名球員，分別是劉俊緯、張景淯、姚恩多、黃侰程、陽念祖、林柏佑，其中劉俊緯、陽念祖都是內野手，其餘4位是投手，總教練葉君璋表示，張景淯、劉俊緯沒有意外，都是即戰力，對下半季有幫助。
實習記者陳逸/台中報導
對於本次選秀的結果，「葉總」葉君璋表示有完成設定的目標，整體來說還算是滿意，葉君璋說到：「我們球隊其實不是缺游擊手，是我們的內野手不夠，所以我們早就設定好要選兩名內野手。我們預期的基本上都有選到，那當然有一些差一點點的，一定都是有嘛，但是還是算蠻OK的。」
談到本次選秀中選到的兩名內野手時，葉君璋表示兩個人是奔著不同的目的去選的，一個是即戰力，一個則相當有潛力，「比方說劉俊緯，他的實戰經驗蠻豐富的，心理素質也很不錯，打擊能力也不錯，他算是比較成型的、有表現的；那陽念祖的話，他有非常好的運動能力，但是技術上的一些問題，基本動作啊，看得出來是要很長的一段時間，所以我們選他就是覺得他有比較好的天分。」
第二輪選到的投手張景淯，前陣子因簽證問題無法前往美國，便待在台灣隨味全龍一同練球，因此葉君璋教練對他也相對熟悉，「他是真的很有能耐，而且看得出來身體是健康的，投球也有一些自己的特色，所以如果沒有意外的話，我覺得下半季對球隊也是會有幫助的。」