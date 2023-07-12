美國通膨降溫！6月CPI年增3％優於預期 聯準會升息壓力緩解
美國今（12） 日公布最新通膨數據，6月份消費者物價指數（CPI）跟去年同期相比增加3%，創2年多來新低，優於市場預期的3.1%，與上個月的4%相比也有所下降，而不包括能源和食品價格的核心CPI則為4.8%，同樣優於市場預期的5％，與上個月的5.3%相比也持續下降，一般預料這將會緩解美國聯準會升息的壓力，但聯準會仍很可能於本月稍晚再度升息。而美股道瓊工業指數受此激勵，開盤就上漲了超過0.7％。
記者倪浩軒/綜合報導
美國勞工局公布的數據顯示，住房指數仍是通膨最大貢獻者，占增幅的70%以上，而食品指數繼5月上漲0.2%後，6月上漲了0.1%，而二手車價格則下降了0.5％，航空公司票價也下跌3%。
根據《FXStreet》報導，德國商業銀行（Commerzbank）的經濟學家表示，美國6月份CPI表現優於預期，美國聯準會繼續升息的壓力明顯緩解，即使聯準會仍決定在2週後決議升息，很可能也是最後一次升息。
而《CNBC》報導表示，6月份CPI數據給了聯準會一些喘息的空間，通膨正在降溫，但是聯準會的目標是把核心CPI控制在2％，目前仍有一段距離，聯準會本來預期住房成本會顯著下降，但尚未發生，房租漲幅仍保持在0.5%，Key Private Bank的首席投資官馬提歐（George Mateyo）表示，6月份CPI表現不太可能阻止聯準會於本月稍晚再次升息。不過，市場普遍預期本月的升息可能是最後一次。