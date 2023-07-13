捲入白飯之亂！咖哩店講實話被出征 這家拒北科大學生遭轟急刪文
白飯之亂延燒多日，終於在大道創意熱炒老闆宣布暫停歇業後，算是告一段落。不過也因為改起消費糾紛，讓許多餐飲業者也紛紛調整政策，像是有熱炒店已經貼出公告「白飯一碗10元」，而原本提供續飯續醬服務的咖哩飯店「小灶咖」只是評論表示「未來將視現場情況提供」結果立刻被出征；另外還有日式料理店發文拒絕北科大學生用餐，讓不少網友相當不滿，砲轟到店家直接刪文。
記者張嘉哲/綜合報導
咖喱飯店「小灶咖」日前在臉書上發文表示「過去擔心學生吃不飽，因此有提供續飯續醬，但現在成本負擔增加，小店難以經營，因此未來會視現場情況提供，「有感於本次北科大熱炒事件，本店可續飯續醬是出於好意，不代表本店有義務提供，讓大家無限吃到飽！如果因為這樣的聲明造成不快，請可以不用來本店消費，避免引發兩造不愉快。」
沒想到該聲明卻引發網友到店家洗Google一星評價，讓「小灶咖」也表示，只是看到新聞才決定將店規完善、補強，避免未來發生類似的爭議一次給講清楚，「老闆剛經過大手術後停業休養中，順便思考未來的經營方向。」
除此之外，一家日本料理在臉書上則發文寫下「為了抵制奧客、抑止社會歪風，學校家庭不教我們來教，雖然力量薄弱，但仍希望導正少部分人的劣習觀念，未來將禁止北科資財營相關人員、學生入內用餐，還有習慣放鳥者，訂位前請先確認是否能配合店家營業規範，放鳥的人沒有理由裝無辜」結果引發網友砲火，認為發言非常的不恰當，而隨著貼文被瘋傳後，在今（13）日上午店家已經把文章給刪除。