NBA／一代名帥Popovich入選名人堂 「GDP」和海軍上將擔任引薦人
奈史密斯籃球名人堂此前公佈了2023年名人堂的最終決選名單，其中Dwayne Wade、Dirk Nowitzki、Pau Gasol、Tony Parker、Greg Popovich和Becky Hammon等6名聯盟球星和教練入選。今（13）日官方又公布了入選引薦人，馬刺「GDP」組合將為恩師Popovich引薦，成就一段佳話。
記者黃建霖/綜合報導
除了在WNBA效力的Hammon之外，這5人皆有NBA總冠軍在手，其中Parker和Popovich分別作為官分認定的「馬刺王朝」的主控和總教練拿到5冠；Wade在熱火拿到3座冠軍，其中2012-13兩年完成連霸；Nowitzki在獨行俠奪得隊史首冠；Gasol則和Kobe攜手在2009-10完成連霸。
馬刺「GDP」和Popovich在千禧年前後，用他們獨特的方式在NBA中書寫了一段偉大的歷史。其中Tim Duncan和Manu Ginobili已分別在2021和2022年入選，今年Parker和Popovich也將進入這個殿堂之中。
奈史密斯籃球名人堂官方今天也宣布，Parker的引薦人會是他的兩位隊友Duncan及Ginobili，而GDP以及馬刺傳奇中鋒「海軍上將」David Robinson將共同作為恩師Popovich的引薦人，那會是相當具有意義的一刻。
而Dirk Nowitzki的引薦人會是Jason Kidd和Steve Nash，兩人都是和他合作過的偉大的控衛，Kidd在2011年和他一起在獨行俠隊奪冠；Nash則是他早期的隊友，一起完成過許多偉大成就。
剛剛來過台灣的Allen Iverson則將擔任Dwyane Wade的引薦人，後者一直將「AI」視為偶像，兩人職業生涯也都選擇「3號」當背號。