英主播爆不雅照醜聞！家喻戶曉如「國家代言人」　內心混亂無人知

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報導指出，愛德華茲過去20年一直擔任《BBC》旗艦節目「十點鐘新聞」首席主播，頗受尊敬，也是《BBC》收入最高的員工之一，形容他在宛如「國家代言人」的表象之下，卻隱藏一顆陰暗混亂的心。
他的妻子弗林德（Vicky Flind）於12日晚間發表聲明證實，丈夫就是最近有關「BBC主持人購買不雅照」報導的當事人，聲稱愛德華茲有嚴重的心理健康問題，目前正在醫院接受治療，預計還會在醫院待上一段時間，希望家人的隱私能被保護。
報導提到，愛德華茲曾在2021年透露自己患有抑鬱症，「身體和精神都處於錯誤的位置」，對自己的外貌、體重都不滿意，心情經常處於低落狀態，而且情況越來越糟，導致他須認真考慮是否繼續主持「十點鐘新聞」。
不過，在愛德華茲的身份曝光前，倫敦警方曾表明，事件不涉及刑事犯罪，因此警方不會採取進一步行動，亦建議《BBC》進行內部調查。
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