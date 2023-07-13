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英主播爆不雅照醜聞！家喻戶曉如「國家代言人」　內心混亂無人知

▲英國知名主播愛德華茲，近日爆出購買未成年人不雅照的醜聞。（圖／翻攝自每日郵報）
▲英國知名主播愛德華茲，近日爆出購買未成年人不雅照的醜聞。（圖／翻攝自每日郵報）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

《英國廣播公司》（BBC）旗下有主持人近日遭舉報，從2020年開始，以3萬5千英鎊（折合新台幣約137萬）的價碼，持續向1名當時僅17歲的未成年人購買不雅照片，他的身分現在曝光，是已在《BBC》服務40年的知名主播愛德華茲（Huw Edwards），他在英國堪稱家喻戶曉的人物。

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根據《每日郵報》報導，61歲的愛德華茲是英國電視界最廣為人知的熟面孔之一，1984年以實習生身分加入《BBC》，經常主持重大國家活動的報導，包括英國女王伊利莎白二世駕崩及葬禮、王儲威廉和哈利王子的婚禮、女王登基鑽禧和白金禧慶典等等。

報導指出，愛德華茲過去20年一直擔任《BBC》旗艦節目「十點鐘新聞」首席主播，頗受尊敬，也是《BBC》收入最高的員工之一，形容他在宛如「國家代言人」的表象之下，卻隱藏一顆陰暗混亂的心。

他的妻子弗林德（Vicky Flind）於12日晚間發表聲明證實，丈夫就是最近有關「BBC主持人購買不雅照」報導的當事人，聲稱愛德華茲有嚴重的心理健康問題，目前正在醫院接受治療，預計還會在醫院待上一段時間，希望家人的隱私能被保護。 

報導提到，愛德華茲曾在2021年透露自己患有抑鬱症，「身體和精神都處於錯誤的位置」，對自己的外貌、體重都不滿意，心情經常處於低落狀態，而且情況越來越糟，導致他須認真考慮是否繼續主持「十點鐘新聞」。

不過，在愛德華茲的身份曝光前，倫敦警方曾表明，事件不涉及刑事犯罪，因此警方不會採取進一步行動，亦建議《BBC》進行內部調查。

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