美通膨降溫升息近尾聲？新台幣早盤強升逾1角見31.085元
美國6月消費者物價指數（CPI）年增率降至3%，創2年多來新低，加深投資人對聯準會（Fed）可能很快結束升息週期的預期，美股主要指數收紅，美元指數已跌至101以下，亞洲主要貨幣兌美元大幅升值，台北股、匯市今（13）日也同步走揚，新台幣兌美元早盤更升破31.1元，一度來到31.085元，強升1.53角，目前在31.11元震整理。
記者顏真真／台北報導
根據美國公布最新數據顯示，美國6月消費者物價年增率從5月的4%進一步降至3%，創2年多來新低，低於市場預期，如剔除波動較大的食品與能源價格，核心CPI年增率也從5.3%降至4.8%，創2021年10月以來新低。不過，市場認為，通膨率仍未達美國聯準會（Fed）目標2%，加上核心通膨仍高，7月聯準會仍可能升息。
不過，在美國通膨降溫、升息近尾聲之下，美元指數持續走弱，進一步跌破101，亞洲主要貨幣美元走揚，其中韓元今日早盤大幅升值來到1277.50兌1美元，日圓兌美元也來到138.47附近，人民幣中間價也大幅上修至7.1527兌1美元，離岸人民幣兌美元則在7.1715附近盤整。
至於新台幣兌美元今日早盤一開盤也升破31.2元，以31.19元、升值4.8分開出後，在亞幣走揚及台股重回萬七之上，新台幣也進一步升破31.1元，一度來到31.085元、強升1.53角，目前在31.11元震盪整理。