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獨／即刻禁止！花蓮全面禁玩沙灘車　教練錯愕瞬間失業：暑假欸！

▲花蓮縣府11日宣布，即刻全面禁玩沙灘車。沙灘車教練阿佑不滿瞬間失業，今怒揪團開車殺上台北，要赴立法院找縣長徐榛蔚老公、立委傅崑萁陳情。（圖／翻攝花蓮沙灘車天空之鏡臉書）
▲花蓮縣府11日宣布，即刻全面禁玩沙灘車。沙灘車教練阿佑不滿瞬間失業，今怒揪團開車殺上台北，要赴立法院找縣長徐榛蔚老公、立委傅崑萁陳情。（圖／翻攝花蓮沙灘車天空之鏡臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

暑假到花蓮，想來個飆沙之旅，很抱歉！花蓮縣政府前天（11）宣布，即起沙灘地全面禁止沙灘車活動，依騎乘場域不同訂有不同罰金，在馬路最低罰1200元，但在國有林最高可罰30萬元，且得按次連罰。《NOWnews今日新聞》電訪花蓮知名沙灘車教練阿佑，他不平因一紙命令瞬間失業，批評「事前完全沒有溝通」，氣得揪團開車殺上台北，要赴立法院找縣長徐榛蔚老公、立委傅崑萁陳情。

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花蓮新城鄉有20餘家沙灘車業者，活動內容為讓遊客在基地練習騎沙灘車，再走鄉間小路往沙灘移動，在熱門時段，有上百輛沙灘車奔馳於海邊，業者於沙灘上擺設裝置藝術，提供遊客拍照留念。不過沙灘車活動曾遭民代、環團公開反對，認為破壞環境，引發討論。

▲暑假到花蓮玩，在沙灘上來場飆沙之旅十分受到歡迎。（圖／翻攝花蓮沙灘車天空之鏡臉書）
▲暑假到花蓮玩，在沙灘上來場飆沙之旅十分受到歡迎。（圖／翻攝花蓮沙灘車天空之鏡臉書）
縣府指出，依中央發布沙灘車管理指引，決議以各機關所轄區域權管法規管理，如沙灘車行駛道路依道路交通管理處罰條例，處1200元以上3600元以下罰鍰，並禁止其行駛或使用；河川區域內，行駛車輛於指定通路外，處2500元以上5萬元以下罰鍰。

另依森林法，在國有林及保安林範圍內，原則不允許車輛或其他動力式機械器具進入，違者處6萬元以上30萬元以下罰鍰；在近岸海域及公有自然沙灘為獨占性使用或設置人為設施者，將依海岸管理法處1萬元以上5萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

對此，花蓮沙灘車天空之鏡教練阿佑稍早接受《NOWnews今日新聞》電話訪問，表示其經營的曼波海灘和神秘海灘不同，腹地較大，也每月淨灘維護環境，現正值暑假旺季，但縣府事前完全沒有溝通就全面禁止，讓他們措手不及，嘆說「至少先討論一下啊」。

阿佑表示，當地20多家業者相約今（13）天上午赴立法院，要找縣長老公、立委傅崑萁陳情，他受訪時正在開車往立法院路上，期盼事件還有轉圜空間，讓業者有生存機會。

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