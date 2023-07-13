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美CPI創逾2年最低　市場估升息終點已近、美股迎接多頭

▲專家表示，根據歷史統計，每當聯準會進入暫停升息或升息終點，美股往往能展現強勁多頭，再搭配近期熱門的生成式AI議題，有望正式展開多頭走勢。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲專家表示，根據歷史統計，每當聯準會進入暫停升息或升息終點，美股往往能展現強勁多頭，再搭配近期熱門的生成式AI議題，有望正式展開多頭走勢。（示意圖／美聯社／達志影像）

記者許家禎／台北報導

美國6月消費者物價指數（CPI）年增率意外降至3%、核心CPI年增率也回落至4.8%，通膨明顯降溫，市場呈現樂觀態勢，美股四大指數昨（12）日皆收漲，也帶動台股今（13）日表現，盤中一度大漲260點，來到17223點，惟尾盤漲幅縮小，終場漲99點，收在17061點。專家表示，根據歷史統計，每當聯準會進入暫停升息或升息終點，美股往往能展現強勁多頭，再搭配近期熱門的生成式AI議題，有望正式展開多頭走勢。

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美國最新消費者物價指數（CPI）年增率降至3%，美國股債齊歡慶，市場預期聯準會升息即將進入尾聲。保德信PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，美國6月CPI創下2021年3月以來最低，且連續12個月下滑，預料升息終點已近。而過去近20年間，聯準會曾出現過兩次暫停升息後轉為降息的紀錄，對照S&P500指數在暫停升息期間，往往能繳出雙位數報酬率，之後的降息更是創造另一波多頭行情。

根據Bloomberg統計，2006年6月至2007年9月暫停升息期間，美股大漲16%之多，而2018年12月至2019年7月，聯準會也是暫停升息循環，期間S&P500強彈20%，且當聯準會開啟降息循環後，美股更是持續上漲近一成之多。

葉家榮指出，看好美股在暫停升息以及企業獲利落底回升帶動，搭配近期熱門的生成式AI議題，有望正式展開多頭走勢，根據統計，美股11大產業中，包括通訊服務、公用事業、必需與非必需消費、資訊科技、工業、不動產、醫療等都有機會在第四季繳出獲利正成長，而與AI相關的雲端龍頭與NVIDIA更有望成為獲利正成長的最大貢獻企業。

針對通膨與聯準會動向，葉家榮分析，在經歷過去一年大幅升息後， CPI已從去年高點連續下滑至3%，顯示通膨已逐漸受到控制，雖然核心通膨回落速度較為平緩，最新年增率為4.8%，不過仍來到2021年10月最低，且低於預期的5%。

除了CPI為市場關注經濟數據，民間的房租指數亦為追蹤通膨的關鍵指標，觀察美國Zillow租金指數可發現，美國租金價格已於2022年2月見頂，房租通膨年增率出現反轉，後續通膨可望進一步回落。

隨著通膨趨緩，葉家榮說明，目前市場對於7月升息一碼已有共識，至於降息時間點，回顧過去30年共經歷4次升息循環，最後升息至首次降息時間約為5至15個月，依據歷史經驗，緊縮政策後，馬上轉向寬鬆的可能性不大，預估至少要到明年才有可能啟動降息。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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