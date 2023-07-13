易寶宏殺警案違規移監！見媽掉淚道歉 易淑寬發聲明自責失職母親
資深女星易淑寬獨子易寶宏2014年因涉入夜店殺警案，被判入獄服刑9年，卻因服外役監違規，引來基層員警不滿，目前已移往一般監獄。易淑寬前往台東探監卻撲空，隨即前往花蓮探視兒子，易寶宏見到媽媽後哭著向她道歉，易淑寬今（13）日也在臉書發布聲明表示：「我跟兒子在此向大家致歉、致謝，真的真的很抱歉！」
記者賴禹妡/綜合報導
易寶宏去年3月改調外役監執行，卻被揭露在返家探親時飲酒，還在臉書替特種行業貼宣傳廣告，違反重大規定，讓基層員警相當不滿。法務部矯正署將易寶宏改送花蓮監獄執行，根據《自由時報》報導，易淑寬12日到台東監獄探監，才知道兒子被轉到花蓮監獄，只好又前往花蓮探視，易寶宏哭著向易淑寬道歉，易淑寬要兒子勇敢面對錯誤。
易淑寬因為擔心兒子已經一個禮拜沒睡，她曾兩度罹患癌症，近幾年淡出演藝圈，以遊覽車行銷生意維生，目前已向遊覽車業務老闆請長假休息。易淑寬今日在臉書上發聲明向社會大眾道歉，「身為一個失職的母親，對於兒子所犯的過錯，我責無旁貸，也深懷愧疚與懊悔」。
易淑寬表示，自己母兼父職卻因為生計錯過兒子成長的關鍵教養期，沒有好好教育兒子正向發展，導致憾事發生，「目前兒子已移出外役監，面對自己違紀行為所應承擔的職責！孩子與我尊重司法紀律懲處，也會深深自省、認錯悔改！」，也懇求外界給年輕更生人反省、悔過的機會，未來等兒子9年刑期服滿，母子倆期盼以善行回饋社會，彌補過去犯下的罪過。