NBA／Iverson「駭客戰術」跳到 ONeal身上 遭Kobe嗆：找死嗎？
七六人傳奇球星「戰神」Allen Iverson今年5月曾來台舉行粉絲見面會，雖然體重明顯暴增，但仍吸引許多球迷一睹昔日偶像的風采；近期接受美國媒體訪問時，曾談到一段趣聞，就是為了要執行「駭客戰術(犯規戰術)」，情急之下跳到「俠客」Shaquille O’Neal身上，還被Kobe Bryant嗆，「你找死嗎?」
記者廖聿偉/綜合報導
現年48歲的Iverson生涯11次進入明星賽，4次拿下得分王，且被評選為NBA 75大球星；他是1996年成為NBA選秀狀元，在2001年帶領費城76人打進總冠軍賽，並與洛杉磯湖人進行交手。
談起那一段往事，Iverson說，「我記得那是一場例行賽，Shaquille O’Neal在有利的位置接到球。我試圖在他起跳之前犯規，就不小心跳上了他的背，之後他起跳，我還掛在他背上。」然後Kobe Bryant在旁邊就對我說，「你這是哪招?想找死嗎?」
雖然曾被Kobe嗆，但Iverson仍說，Kobe是最接近Jordan的，主要是因為位置以及身形的原因，「Jordan的能力和技術都很棒，他個子也比我更高，身材上有一些優勢。」
不過Iverson說，「我的偶像是Michael Jordan，我打球就是想成為他，包括他的韌性和球技——就是想要在場上統治一切，我努力希望達成他曾做到的事。我希望能對我的粉絲也產生這樣正面的影響力。」