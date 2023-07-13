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86跟BRZ分道揚鑣 下一代GR86可能配置油電渦輪動力

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

目前關於第三代86的消息大致分為兩派，一派指出將會在2025年推出，一派則是說到2028年才會揭曉，同時動力系統也分成兩派，一派認為會使用GR Cororlla以及GR Yaris身上的三缸渦輪動力，但另一派認為會使用1.4升的油電系統，但口徑一致的地方就是這輛車將會是Toyota自行研發的產物，Subaru BRZ即將在這代車型之後走入歷史。

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數位藝術家theottle合成出擁有bZ風格的新一代86，當然這個造型並沒有得到官方認可。
數位藝術家theottle合成出擁有bZ風格的新一代86，當然這個造型並沒有得到官方認可。
很多熱血車迷都喜歡跑車，但顯然這並不是大部分的車主會購買的車輛，從跑車市場逐漸萎縮就可以知道，像是Audi TT也已經宣布不會有下一代車款，而Subaru BRZ也會步上後塵，但好消息是Toyota GR86會推出第三代車款，只是時間是2025年還是2028年是個未知數，當然就連動力系統也備受討論，配置上GR Corolla以及GR Yaris身上的三缸渦輪固然很爽，但如果是1.4升的油電系統應該也不會太差，畢竟現在Toyota在日本的Super Taikyu耐久賽當中的GR86，就是使用由合成燃料運行的1.4升動力心臟。

而幾乎可以確定的是第三代GR86會由Toyota自行開發，因此不會再有水平對臥引擎的配置，而Subaru BRZ也將在這代車型之後走入歷史，但為了讓Subaru的產線不要空轉，Toyota應該還是會將下一代GR86交給Subaru生產，這是一個奇妙的關係，但消費者其實也不用太在意，只要車輛有符合期待，交給誰製造也不是這麼重造的事，目前也預估第三代的86會有超過300匹的動力，這輛後驅小跑車到底會有多麼驚人的演出目前不得而知，當然我們衷心希望在2025年就可以看到這輛車出現，為小跑車市場注入更多的新血。

第三代的86將會由Toyota自行研發，將不會搭載Subaru的水平對臥引擎。
第三代的86將會由Toyota自行研發，將不會搭載Subaru的水平對臥引擎。
Subaru BRZ將會在這一代車型之後走入歷史，但產線依舊會幫Toyota生產GR86。
Subaru BRZ將會在這一代車型之後走入歷史，但產線依舊會幫Toyota生產GR86。
有一派謠言指出新一代的86將會使用GR Corolla以及GR Yaris身上的渦輪三缸動力。
有一派謠言指出新一代的86將會使用GR Corolla以及GR Yaris身上的渦輪三缸動力。
另一派認為新一代86將會使用1.4升的油電動力系統。
另一派認為新一代86將會使用1.4升的油電動力系統。

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