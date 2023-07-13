86跟BRZ分道揚鑣 下一代GR86可能配置油電渦輪動力

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很多熱血車迷都喜歡跑車，但顯然這並不是大部分的車主會購買的車輛，從跑車市場逐漸萎縮就可以知道，像是Audi TT也已經宣布不會有下一代車款，而Subaru BRZ也會步上後塵，但好消息是Toyota GR86會推出第三代車款，只是時間是2025年還是2028年是個未知數，當然就連動力系統也備受討論，配置上GR Corolla以及GR Yaris身上的三缸渦輪固然很爽，但如果是1.4升的油電系統應該也不會太差，畢竟現在Toyota在日本的Super Taikyu耐久賽當中的GR86，就是使用由合成燃料運行的1.4升動力心臟。
而幾乎可以確定的是第三代GR86會由Toyota自行開發，因此不會再有水平對臥引擎的配置，而Subaru BRZ也將在這代車型之後走入歷史，但為了讓Subaru的產線不要空轉，Toyota應該還是會將下一代GR86交給Subaru生產，這是一個奇妙的關係，但消費者其實也不用太在意，只要車輛有符合期待，交給誰製造也不是這麼重造的事，目前也預估第三代的86會有超過300匹的動力，這輛後驅小跑車到底會有多麼驚人的演出目前不得而知，當然我們衷心希望在2025年就可以看到這輛車出現，為小跑車市場注入更多的新血。