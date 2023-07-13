雷諾與中國吉利合資成立動力總成公司 將為Volvo、Nissan、三菱提供引擎
來自法國的Renault雷諾現在與中國吉利集團手牽手成立合資企業，這家新公司將會專心研發車輛動力總成科技，除了引擎之外還會打造油電混合動力，而其實這項消息早從去年底就已經傳出，但直到現在才正式達成協議，雙方各持有公司50%股權，未來許多品牌都會使用來自這家公司的動力系統。
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這家全新的合資企業董事會成員一半來自雷諾，另一半則是來自中國吉利汽車其團，這項投資計畫總額來到70億歐元，折合台幣約2,417億元，將會在三大洲擁有17個動力製造工廠以及5個研發中心，並且雇用1.9萬名員工，而在新的公司成立之後，將會為雷諾集團、吉利汽車集團、Volvo、Nissan、Mitsubishi、Proton以及Punch Torino提供服務，當然上述這些汽車品牌原本就與雷諾或是吉利汽車集團有所關聯，因此提供動力給他們也完全不意外。
除了上述的品牌之外，他們也希望可以增加更多汽車品牌成為他們的客戶，預計未來可以透過眾多產品組合，為全球80%的引擎以及油電混合動力市場提供良好的選擇，而現在會做出這樣的決定也可以理解，正當大家朝向電動車發展的同時，引擎以及油電系統預估還會存在很長一段時間，而此舉就是為了低排放引擎技術開闢一條康莊大道，若是純電化的浪潮不如想像中迅速的話，以後想要引擎科技可能都得向他們購買了。