逾5成5上班族憂被AI取代！年紀越輕越不安、青年成首波挑戰族群

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調查發現，高達8成2的上班族認為生成式AI未來將會取代某些職務；上班族普遍認為翻譯人員、電話客服、櫃台、行銷文案、生產線、行政助理是最容易被取代的工作。
超過5成5的上班族認為自己的工作岌岌可危，有朝一日會被AI取而代之。交叉分析發現，金融業、貿易流通業以及媒體出版業，對自己的工作感到最憂心；從年齡來分析，年紀越輕，擔心被取代的不安感最強烈，反到是隨著年紀增加，對當前工作的不可取代性越有信心。
陳尹柔說，AI的出現會先取代例行與重複性較高的工作，特別在生成式AI廣泛應用之後，能夠自動進行大量的翻譯工作與文案寫作，因此衝擊到相關職務的工作者；電話客服也因為自然語言處理和語音辨識技術的發展，轉而被智能語音助手和虛擬助手所取代；自助服務、線上銀行和自動處理系統的普及，許多簡單的金融交易都可以在無人櫃檯或網上完成，金融業的第一線櫃檯人員受到的影響最大；媒體出版業早就開始運用生成式AI產出各種圖文作品，讓這幾個產業的從業人員危機感特別重。
陳尹柔指出，30歲以下的青年族群，因為投入職場時間不長，多從事基層工作，成為第一波面臨AI挑戰的族群，反觀年紀較長的上班族大多已卡位管理職，屬於企業的決策者，AI的出現反而被視為更有效率的職場工具，可以為組職的效率加分。
生成式AI的出現，也產生許多新興的職缺，調查顯示，上班族最感興趣的職缺為大數據專家34.5%、網路輿情分析30.1%、虛擬實境設計師28.6%、AI詠唱師／溝通師27.2%，以及遙控無人機駕駛26.4%。
據目前1111人力銀行的資料庫顯示，AI相關職缺成長快速，單單從今年第一季到第二季，工作機會數就從39,180個成長到40,935個，成長幅度4.48%，在求職端的熱度也穩定上升，瀏覽成長率3.79%。
調查發現，有5成3的上班族使用過相關軟體，最普遍的是語言生成模型82.8%、影像生成模型35.9%以及人臉生成模型15.6%；使用的目的主要有提高工作效率45.1%、娛樂休閒42.0%、找資料40.6%、對新科技感興趣39.0%。
而在使用過生成式AI的上班族當中，有7成會在工作上使用，其中包括必須要使用6.4%、已經用來輔助工作28.1%，以及非必要但會使用35.9%。
7成企業不限制生成式AI的使用，其中已經將生成式AI融入作業流程6.6%、正面鼓勵員工了解新知22.1%，另外開放員工依個人需求使用41.9%，但也有近3成的企業因為怕外洩資料限制使用。
陳尹柔說，生成式AI如同雙翼，為企業開啟新的想像，但AI的發展並非完全取代人類工作，許多職位仍然需要人類的創造力、情感智慧和人際交往能力，因此，重要的是培養和發展人與機器共存的能力，以適應未來工作環境的變化。