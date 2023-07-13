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收益率21%！國安基金處分持股賺46.2億　還有未實現資本利得68億

▲國安基金今（13）日召開例會，通過今年截至6月底止財務報表，淨收益46.20億餘元，收益率約21.55％。（圖／NOWnews資料照片）
▲國安基金今（13）日召開例會，通過今年截至6月底止財務報表，淨收益46.20億餘元，收益率約21.55％。（圖／NOWnews資料照片）

記者顏真真／台北報導

國安基金今（2023）年4月13日結束長達275天進場護盤任務後，今（13）日召開第2季例行會議，通過截至6月底止財報，國安基金淨收益為新台幣46.20億餘元，收益率約21.55%，其中融資利息4.01億餘元及手續費用0.17億餘元。此外，尚持有股票市值399.55億餘元，扣除持股成本330.67億餘元，未實現資本利得68.87億餘元。

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國安基金依國安基金管理委員會第113次會議決議，自去年7月13日起執行安定市場任務，並經第116次委員會議決議，於今年4月13日起停止執行安定市場任務，就操作標的適時處理，而根據國安基金之前公布自2022年7月13日進場護盤以來，總投入金額逾545億元。

國安基金並在今日召開第2季例行會議，通過截至6月底止財報，國安基金淨收益為新台幣46.20億餘元，收益率約21.55%，其中融資利息4.01億餘元及手續費用0.17億餘元。此外，尚持有股票市值399.55億餘元，扣除持股成本330.67億餘元，未實現資本利得68.87億餘元。

國安基金表示，今年7月13日台股集中加權股價指數為17061.4點，較退場前（今年4月13日）的15804.76點，上漲1256.64點，漲幅7.95%，台股變動區間尚稱平穩，國安基金退場作業對股市尚無負面影響。

不過，國安基金強調，鑑於國際經濟情勢詭譎多變，國安基金仍持續關注各項國內外經濟情勢變動及影響情形，在不影響金融市場穩定原則下，依規定審慎就操作標的適時予以處理。

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