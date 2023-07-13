河北男跳樓砸中10歲男童！童躺病床昏迷一週 家屬竟神隱拒賠
中國河北省滄州市一名10歲男童，上周五（7）因意外被一名跳樓自殺者砸中，頭部受到重傷昏迷至今，該男童送進醫院加護病房後仍昏迷不醒、生命垂危。由於跳樓者已不幸身亡，但對方家屬卻沒人出面、索賠無果，男童母親也無助地喊出「孩子隨時都有生命危險，我感覺天都塌了」。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《香港01》、《極目新聞》等報導，河北滄州的泊頭市這名男童經過五天搶救，目前仍處於昏迷狀態。回顧事發現場，男童母親孫女士在當晚9時多於家中社區停放機車時，該名男子自17樓的家中跳下。母親當時只聽聞巨響，轉頭一看才發現兒子已經滿臉血跡癱軟在地，「我的孩子被跳樓的砸中了。他壓在孩子的腿上面，孩子已經昏迷不醒，流了好多血」。
事發當下鄰居已趕緊上前協助並撥打電話報警，但跳樓男子因傷勢過重已當場死亡。男童則被送進醫院持續在加護病房搶救，但因為頭部嚴重受傷，昏迷了一周至今仍未醒來。
男童母親表示，全身多處骨折，因腦積水生命垂危，非常嚴重，孩子7天的醫療費已高達9萬人民幣（約新台幣39萬元），但對方家屬、社區管理等卻遲遲未出面協商男童的治療問題和賠償，自己索賠無門。
泊頭市官方則表示，經初步了解後，判定這是一起跳樓所引起的意外，已經展開對男孩搶救的協助。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995