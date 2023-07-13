陳璽仁＆張正成如是觀藝術雙聯展 今起在「羿廊」登場
前輩膠彩畫家陳璽仁與陶藝家張正成，今天起在台中市羿廊舉辦「如是觀藝術雙聯展」，展出超過半世紀藝術人生的代表作品；下午並由兩人聯袂舉行開展茶會，包括台灣工藝之家協會理事長王龍德、陶藝家蔡榮祐、台灣膠彩畫協會理事長楊玉梅及前理事長范素鑾、台灣綠水畫會陳嬋娟、陶漆史嘉祥及楊美玲等人前往致賀，場面熱絡，顯示兩人在藝術界豐沛人脉與好人緣。
記者金武鳯/台中報導
陳璽仁於1940年在南投名間鄉出生，1955年北上謀生。為求一技之長，進入新光美術補習班接受美術基礎教育，受恩師黃鷗波長達六年的教導培植。之後於1959，靠著半工半讀在師大夜校選修林玉山、張德文教授花鳥山水課程，學藝專精。出師後在協和商工美工科教職，也是許多藝術協會的會員，包含中華民國工業設計協會、中華民國美術設計協會、長流畫會、台灣省膠彩協會、台灣綠水畫會、南投縣美術協會等。
陳璽仁以其獨特的膠彩畫藝聞名，作品融入了豐富色彩和生動表現力，是台灣不少美展中的常勝軍。此次聯展作品，全是陳璽仁以精湛畫藝創作，畫風獨具一格，藉由一幅幅畫作將引領觀眾進入他的藝術世界。
張正成擅長釉彩陶藝創作，他的作品，以創新工藝和細膩紋理脈絡著稱。每一件陶藝作品都散發出獨特氣息，讓人彷彿感受到土地的滋養和豐沛生命力。南投竹山人的張正成，是文化部認證的台灣工藝之家。
張正成於1972年從中國文化大學美術系第六屆設計組畢業，擔任過廣告藝術指導、台灣工藝之家協會副秘書長、專業平面設計、企業形象規劃設計，康師傅等CIS規劃設計，在台灣各地舉辦過許多陶藝個展，也榮獲許多平面設計獎；在2010~2011年間還擔任中華郵政公司的特約郵票設計師。
如是觀藝術雙聯展是由推行3Dih感應爐的「羿麗智能創見」主辦，創辦人黃維文總經理表示，膠彩畫家陳璽仁年逾80歲，仍醉心於膠彩創作的無窮魅力，至於年逾70的陶藝家張正成，也持續創作不倦，「活到老畫到老」應作如是觀，這也正是他發明及創業的奮鬥指標。
二位藝壇前輩「如是觀藝術雙聯展」，即日起至9月底在台中市五權一街67號「羿廊」展出，開放時間是週一至週五上午9時至下午５時，期待這項展覽為您開啟新的視野及啟發。
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