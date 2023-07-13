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強化機器人理財監理！金管會明年上半年前完成修法

▲金管會將研擬強化監理，從現行公會自律規範拉高至法令位階，預計明年上半年前完成修法。（圖／記者顏真真攝）
▲金管會將研擬強化監理，從現行公會自律規範拉高至法令位階，預計明年上半年前完成修法。（圖／記者顏真真攝）

中央社

（中央社記者謝方娪台北13日電）截至今年6月底止，機器人理財業務資產規模達新台幣73.25億元，季增6.17%，隨機器人理財業務持續成長，金管會研擬強化監理，從現行公會自律規範拉高至法令位階，預計明年上半年前完成修法。

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金管會今天公布自動化投資顧問服務（機器人理財）最新業務概況，截至今年第2季止，共有16家業者開辦機器人理財業務，資產規模達73.25億元，季增4.26億元或6.17%；客戶數達16萬8904人，季增2103人或1.26%。

金管會證期局資料揭露，機器人理財業務資產規模前3大業者，依序為國泰世華銀行18.86億元、第一銀行15.34億元、華南銀行7.47億元，合計占整體比重近57%。

金管會證期局副局長張子敏分析，從事機器人理財業務的業者，自2020年底的13家成長至目前的16家，且資產規模持續成長，顯見機器人理財相關業務呈逐年擴增趨勢。

目前已開辦機器人理財業務的業者，包括復華投信、野村投信、群益投信共3家投信；富蘭克林投顧、中租投顧、鉅亨投顧、阿爾發投顧共4家投顧；王道銀行、國泰世華銀行、永豐銀行、兆豐銀行、華南銀行、第一銀行、新光銀行、合庫銀行、中信銀行共9家銀行。

張子敏表示，投信投顧公會2017年6月30日發布「證券投資顧問事業以自動化工具提供證券投資顧問服務（Robo-Advisor）作業要點」，目前投顧事業若擬從事自動化顧問業務，都必須依照服務作業要點辦理。

張子敏進一步指出，近期為強化對自動化投顧服務監理，金管會已研議將自動化投顧服務規範提高至法令位階。

張子敏表示，金管會已請投信投顧公會研議，包括研擬成立專家小組審查演算法等，投信投顧公會均有提出建議並報至金管會，金管會未來擬修正投顧事業管理規則等相關法規，預估將在2024年上半年前完成修法。（編輯：潘羿菁）1120713

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