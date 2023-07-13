Energy成軍21周年！初代團員同框慶祝 坤達視訊合體：還是要聚
男團Energy今年4月才在五月天演唱會上，以5名原始成員狀態合體，掀起觀眾回憶殺。而昨（12）日迎來Energy第21周年紀念日，團員們也特地空出時間聚會慶祝，坤達則因為有外景工作，以視訊方式和大家連線，5人同框畫面曝光後，再度讓粉絲感動不已。
記者賴禹妡/綜合報導
坤達昨日在IG曬出Energy合照，並寫下：「21週（周）年了！還是要聚一下，雖然我今天在外景工作，但還是可以視訊喔。」只見畫面中張書偉、牛奶、Toro及阿弟（蕭景鴻）正在聚會，坤達則因為在馬來西亞出外景，只能用視訊方式和團員們一起歡慶Energy成立21周年。
張書偉也在臉書上透露，其實上禮拜5位Energy初代成員就有合體聚餐。而12日當晚4人聚會時，他因為隔天早上要拍戲先離開，之後才在計程車上和大家一起視訊同框，他表示：「再怎麼忙都要生日前一個禮拜聚在一起，再怎麼忙都要在712視訊連線。」
過去擔任Energy團長的牛奶也在臉書PO出相同合照，感性地回憶：「記得我21歲時是剛要加入Energy，一轉眼已經21年了。看到大家都好，這就是最開心的事。」也指出Toro希望在團體生日當天碰面，才特別有意義，坤達雖然沒出席，但仍在外地視訊連線慶生。至於後來才加入Energy的唐振剛，雖然沒有和初代團員在五月天演唱會上合體，也沒有出席這次團員聚會，但仍在IG上轉發相關限時動態，以另一種方式慶祝Energy的21歲生日。