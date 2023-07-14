觀光客來台買什麼？日本最愛「烏魚子圖案」 歐美客超迷故宮文物
後疫情時代，各國觀光客陸續回流，走進位於迪化街、號稱台灣文創小百貨的「梁山泊」，店內超過千樣台灣文創小物，吸引來自國內外的觀光客，近期還在永康街捌巷開了2店。店裡播著70、80年代的英文歌，不少觀光客邊逛邊哼，手裡抓著有台灣LV之稱的「茄芷袋」，挑選要帶回家的紀念品，就連「敗家」都有文化差異。
記者黃韻文/綜合報導
店長表示，來台北觀光的台灣本地人，最喜歡能展示個人風格的小物，人氣代表是「愛就市阿姨洗鐵路」、「林北市走錯路」刺繡別針。另外能當鑰匙圈、又能當手機架的「追劇神器」，也是熱銷榜上的人氣禮品。
至於來自賭神故鄉香港的觀光客，最青睞「麻將王」、「發」別針，很多人都會掃貨送給親朋好友。台日友好的日本觀光客，則是對有著烏魚子圖案的週邊無法抗拒，無論是手提袋、側背袋，腰包，或是有著「珍奶、茄芷袋、烏魚子」等帶有台灣意涵的襪子，日本客都會忍不住多拿幾雙。
而來自歐美的觀光客，對於故宮文物非常推崇，不管是茶葉、小卡，或是各種尺寸的海報，只要是聯名商品就不會錯過。此外，個性外放、喜歡彰顯自我風格的西方人，還很喜愛花俏的帽子，尤其是珍珠奶茶帽。
六、七月是畢業季，設計購物網站Pinkoi則針對畢業生，推薦3大類「告別禮物」。第一首推適合表達感激和祝福的「手作畢業花束」；第二是客製化創意小物，能根據個人喜好和故事，做成永久保存的回憶，具獨特意義；第三則是「造型沙龍寫真」，讓畢業生以最美的姿態留存在紀念照裡，一起記錄人生中的重要片刻。有工作室推出無攝影自助寫真，提供禮服及棚內場景，自己操控拍攝遙控器，主打每人不到千元。