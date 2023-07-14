全家霜淇淋又買1送1！限3天開吃　特大美式、7-11冰淇淋也買1送1

觀光客來台買什麼？日本最愛「烏魚子圖案」　歐美客超迷故宮文物

▲有台灣文創小百貨之稱的「梁山泊」，近期在永康街捌巷開二店，並公開各國觀光客最愛買的紀念小物。（圖／業者提供）
▲有台灣文創小百貨之稱的「梁山泊」，近期在永康街捌巷開二店，並公開各國觀光客最愛買的紀念小物。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

後疫情時代，各國觀光客陸續回流，走進位於迪化街、號稱台灣文創小百貨的「梁山泊」，店內超過千樣台灣文創小物，吸引來自國內外的觀光客，近期還在永康街捌巷開了2店。店裡播著70、80年代的英文歌，不少觀光客邊逛邊哼，手裡抓著有台灣LV之稱的「茄芷袋」，挑選要帶回家的紀念品，就連「敗家」都有文化差異。

我是廣告 請繼續往下閱讀
店長表示，來台北觀光的台灣本地人，最喜歡能展示個人風格的小物，人氣代表是「愛就市阿姨洗鐵路」、「林北市走錯路」刺繡別針。另外能當鑰匙圈、又能當手機架的「追劇神器」，也是熱銷榜上的人氣禮品。

▲能當鑰匙圈及追劇神器的小物，相對受台灣觀光客歡迎。（圖／業者提供）
▲能當鑰匙圈及追劇神器的小物，相對受台灣觀光客歡迎。（圖／業者提供）
至於來自賭神故鄉香港的觀光客，最青睞「麻將王」、「發」別針，很多人都會掃貨送給親朋好友。台日友好的日本觀光客，則是對有著烏魚子圖案的週邊無法抗拒，無論是手提袋、側背袋，腰包，或是有著「珍奶、茄芷袋、烏魚子」等帶有台灣意涵的襪子，日本客都會忍不住多拿幾雙。

▲香港觀光客最青睞「麻將王」、「發」別針。（圖／業者提供）
▲香港觀光客最青睞「麻將王」、「發」別針。（圖／業者提供）
而來自歐美的觀光客，對於故宮文物非常推崇，不管是茶葉、小卡，或是各種尺寸的海報，只要是聯名商品就不會錯過。此外，個性外放、喜歡彰顯自我風格的西方人，還很喜愛花俏的帽子，尤其是珍珠奶茶帽。

▲西方旅客喜歡花俏的珍珠奶茶帽。（圖／業者提供）
▲西方旅客喜歡花俏的珍珠奶茶帽。（圖／業者提供）
六、七月是畢業季，設計購物網站Pinkoi則針對畢業生，推薦3大類「告別禮物」。第一首推適合表達感激和祝福的「手作畢業花束」；第二是客製化創意小物，能根據個人喜好和故事，做成永久保存的回憶，具獨特意義；第三則是「造型沙龍寫真」，讓畢業生以最美的姿態留存在紀念照裡，一起記錄人生中的重要片刻。有工作室推出無攝影自助寫真，提供禮服及棚內場景，自己操控拍攝遙控器，主打每人不到千元。

▲一起拍紀念寫真成為熱門的畢業禮物，有攝影工作室推出無攝影師自助寫真拍攝，提供禮服及棚內場景，每人949元。（圖／Pinkoi提供）
▲一起拍紀念寫真成為熱門的畢業禮物，有攝影工作室推出無攝影師自助寫真拍攝，提供禮服及棚內場景，每人949元。（圖／Pinkoi提供）

限5天！7-11美式、卡布買1送1　全家「拿鐵、雪糕」半價

變頻冷氣「哪牌省錢又好用」？老闆公開答案了：師傅之間的秘密

獨／即刻禁止！花蓮全面禁玩沙灘車　教練錯愕瞬間失業：暑假欸！

洗衣機選滾筒還是直立好？行家曝「1數據」差6倍　兩者優劣秒懂

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀