台股早盤一度漲逾160點 AI股續強、重電股加碼點火
美股四大指數昨（13）日皆收漲，尤其美國科技股如輝達、美超微與高通表現強勢，帶動今（14）日台股表現，早盤一度漲逾160點，來到17228點，但隨後漲幅縮小。權值王台積電早盤漲5元，來到590元。今日盤面焦點依舊是AI概念股，神達飆漲停，英業達漲逾7%。另外重電族群崛起，華城漲停，帶動其他個股表現。至於網通概念股也表現不俗。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數13日上漲47.71 點，或0.14%，收34395.14點；那斯達克指數上漲219.61點，或1.58%，收14138.57點；標普500指數上漲37.88點，或0.85%，收4510.04點；費城半導體指數上漲75.66點，或2.03%，收3797.13點。
受到美股激勵，台北股市今日早盤一度漲逾160點，來到17228點，但隨後漲幅縮小。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤漲5元，來到590元。同樣是晶圓代工的聯電漲逾1%，世界先進漲近2%，力積電漲0.5%。
其他重要電子股，群創、友達走高，聯發科、鴻海、和碩漲逾1%，日月光漲3%多。大立光昨日法說會，表示7月的客戶拉貨動能優於6月，看起來8月又會優於7月，但今日股價弱勢跌逾4%，另外台達電也跌1.8%。
由於美股輝達、美超微股價創高，高通與應材也表現強勁，使台股相關AI概念股持續紅通通，像是早盤威盛與神達飆漲停，穎崴與英業達漲7%，欣興漲6%，緯創與廣達漲4%，緯穎漲逾1%。
今日重電概念股表現亮眼，早盤華城飆漲停，士電漲6%，樂事綠能與中興電漲5%，亞力漲3%多。另外，網通族群也不俗，仲琦漲6%，萬泰科與東訊漲2到3%，台揚、訊舟、百一漲1%多。