美旅遊雜誌評選　長榮航空獲全球最佳國際線第10名

我是廣告 請繼續往下閱讀
Travel + Leisure為發行全球的知名專業旅遊雜誌，每年皆會舉辦全球旅遊產業評比調查「World’s Best Awards Survey」，邀請其讀者至專門設置的網站針對各項觀光產業及景點進行評選，包括航空業、旅館業、郵輪、旅遊城市與渡假小島等，此次共有將近16.5萬名讀者參與評選，共收到超過68萬筆投票數。
長榮航空說明，本次調查的「航空業」評比項目包括機艙舒適度、機上服務、顧客服務及整體評價，長榮航空今年與公務航空、阿聯酋航空、卡達航空、新加坡航空、全日空、大溪地航空、日本航空、國泰航空、維珍航空入選全球前10大的行列。
今年適逢加入星空聯盟10週年的里程碑，長榮航空說，多年來透過聯盟航網接軌國際，提供全球旅客最便捷的服務，也持續強化全球航點的布局，並引進波音787客機優化機隊，導入數位化服務及環保材質用品，為節能減碳盡一份心力，多項積極作為獲得各大航空評鑑機構的肯定。
長榮航空也分享，今年度已榮獲SKYTRAX五星級航空公司、全球10大最佳航空公司第9名，以及AirlineRatings.com全球20大最安全航空公司第9名、全球25大最佳航空公司第8名。