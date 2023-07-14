名家論壇》黃創夏／侯友宜退不退？已經不重要！

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朱立倫和金溥聰必然可以重重保護之下「護航」侯友宜強硬度全代會，國民黨一向都不是真正的民主化政黨，不會有公平且公開的議題討論，更不會有任何合於民主原則的表決，侯友宜就會是所謂的國民黨徵召提名人！
然而程序走完了，這樣子就有意義嗎？
建議朱立倫、金溥聰和侯友宜，走出國民黨那個早就不食人間煙火的破落戶大宅門，看看人間歲月，今夕是何年？
國民黨早就不是台灣的「大黨」了，沒有過去的豐厚黨產可以揮霍，甚至連黨組織早就冰消瓦解，所謂的縣市長和議員仍掌握大多數，其實只是國民黨在自欺欺人！
窮得只剩下「黨紀」且還嚇不倒什麼人的國民黨，所謂的「陸軍」基層組織早就是「寄人籬下」，是依附著那些被黨中央和雙北的那些「宮廷藍」以及「宮鬥藍」所嫌棄的「牛鬼蛇神」地方派系。
朱立倫和金溥聰不要以為那些縣市長和縣市議員是靠國民黨的組織所打下來的，根本是「附身」在各地所謂的「牛鬼蛇神」拿到的虛假成果。
如果朱立倫、金溥聰與侯友宜不願意面對真相，那就特別提醒你們去看看2022年的大選當中，苗栗縣和新竹市，那些地方派系如果願意掛國民黨招牌，是「施捨」國民黨啦。
如果他們翻臉，就算國民黨不承認他們是國民黨提名，照樣當選。同樣的局面在今年的立法委員選舉上，除了雙北都會區，朱立倫、金溥聰和侯友宜真的以為他們真的在乎國民黨那個毫無效用的「黨紀」？
朱立倫、金溥聰和侯友宜更不要自抬身價高喊什麼「黨格」和「誠信」，不公開、不透明的徵召過程已經受到來自國民黨與泛藍選民廣泛的質疑，哪還有「格」可言！
至於「誠信」，落跑者哪有誠信可言？
明明就是想要選總統想得要死，還在故作姿態，等著八人大轎的虛矯身段，看到的人不吐滿地已經是萬幸了，還有臉夸夸而談「誠信」！
說穿了，侯友宜退不退，已經無關宏旨了，反正就是一場鬧劇，別說前進總統府，連立委都會被殲滅多好幾席，因為國民黨的這些掌權者，腦袋都還在19世紀和20世紀初！
歷史上曾有個可笑家族，明明已經遜位卻還窩在那個被禁錮的紫禁城中天天擺譜；這個家族還有一個人認為外來的都是「奇技淫巧」嗤之以鼻，開啟國家百年之辱！
這家族就叫做遜清的愛新覺羅家族，末代皇帝愛新覺羅‧溥儀窩在紫禁城內作威作福、而愛新覺羅‧弘曆錯失了和世界接軌的機遇。
別被那些誇大的宮鬥劇給誤導了，清宮密史的宮廷手法沒有那麼神啦，一向都只是昧於民情、勾心鬥角、耍弄威權‧‧‧終究只有自誤誤人。
況且歷史如果重演，不是悲劇就是鬧劇，最新的鬧劇就叫做「換侯陰謀論」，這是因為侯友宜根本沒有任何足以拿來說嘴的優點，因此在「神魔對立、焦慮動員」的《小刀兵法》無從運用之下，只好猛用「陰謀論」鼓動一些僵化和死忠的鐵藍「呼群保侯」！
「民調可以用買的」、「明眼人都看得出來是『製造分化、居心叵測』」，還暗指「動機不單純，有的要分化、有的事要交代、對後面支持的人交代」，搞到好像朱立倫和侯友宜是如何的正大光明，凡是反對的，都是有陰謀的。
這樣的騷操作最離譜的是如果沒有辦法稱讚侯友宜，先前說侯友宜是「被低估」沒有創造出說服力，於是在接受趙少康訪問的時候，給侯友宜新的「人設」叫做「拉美地區左派領導人選出來的總統」！
真是嚇死人了，也許在一些左膠心目中，「拉美左派」確實是有草根和本土與福利國家社會主義導向，但21世紀的「拉美左派」成果掌政的曾有委內瑞拉、阿根廷和巴西，這些年都曾是國際評等「痛苦指數」國家的名列前茅！
更可怕的是，十年前有一本世界矚目的重量級巨著，這本巨著叫《獨裁者的進化》，詳細描寫了21世紀那些假借民主奪權者對民主社會最大的威脅！
書中深度田野調查和大量引經據典，詳述這些人利用民主制度和左派民粹主義在選舉中奪取權力，然後再假借「草根」之名，摧殘了民主！
本書首章就是普丁大帝，之後也描述了如查維茲等「拉美左派」。
請問國民黨：難道「第三波民主化」的模範生中華民國、因為民主成就被世界主流社會讚揚的台灣，要選擇一個「拉美左派」當總統，要在全球主流社會中，被列為和普丁、查維茲同榜的破壞民主之敵人？
真的如此，這些年的「台灣價值國際化」、「台灣安全國際化」的國際支持基礎，豈不是因此自毀？
「拉美左派」？金刀生銹，莫此為甚！
正因為如此，眼見7月23日將屆，那些國民黨內的不同見解的人當然知道以國民黨威權體制，中常會和全代會都只有「橡皮圖章」，無濟於事！
但他們為何眾聲喧嘩？只是要預先凸顯「換侯有理」，他們都有事先提醒，「勿謂言之不預」的姿態做足，接下來就可以自我說服「棄侯無罪」了。
●作者：黃創夏／資深媒體人
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