替柯文哲道歉遭轟「墊高自己」 林珍羽喊不委屈：愛之深責之切
民眾黨總統參選人柯文哲9日的「北流太監說」，引來各方批評， 民眾黨台北市議員林珍羽率先替柯道歉，對於阿北自身比喻用詞不當，她身為民意代表，向依法行政的公務人員，以及獨立機關行政中立的判斷，致上歉意，卻傳出此舉引起了柯文哲不滿，批評她是為了墊高自己。對此，林珍羽表示，柯是愛之深責之切，不會委屈，只是自己一心求好心切，操之過急。
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林珍羽10日在臉書上道歉，「向台北市優秀的八萬大軍道歉」，人走茶涼要學會默契的散場，對於阿北自身比喻用詞不當，她作為民意代表，向依法行政的公務人員，以及獨立機關行政中立的判斷，致上歉意。
柯文哲12日受訪時並未否認，他說，若做錯自己去應付就好，講到最後好像變成是他不敢面對，他才不要，何必自做主張呢？
針對外界傳出柯文哲怒罵「墊高自己」，林珍羽12日在《新聞面對面》節目上表示，其實不會委屈，只是一心求好心切，有點自作主張，而檢討是必然的，需要再增強團隊溝通。
林珍羽也說，柯文哲怒斥也不至於，柯文哲是出於愛之深責之切，他一定是希望有更好的做法來解決，才會對她率先發文道歉的事情而有所不滿。
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