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300億租金補貼破10萬新戶申請！六都占8成

▲營建署今天表示，300億租金補貼專案截至昨天上午，新戶申請已破10萬戶，其中六都占8成左右，加計舊戶主動帶入申請的戶數，累積申請總戶數逾32萬。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲營建署今天表示，300億租金補貼專案截至昨天上午，新戶申請已破10萬戶，其中六都占8成左右，加計舊戶主動帶入申請的戶數，累積申請總戶數逾32萬。（示意圖／記者徐銘穗攝）

中央社

（中央社記者賴于榛台北14日電）營建署今天表示，300億租金補貼專案截至昨天上午，新戶申請已破10萬戶，其中六都占8成左右，加計舊戶主動帶入申請的戶數，累積申請總戶數逾32萬。

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300億租金補貼專案自7月3日開放受理申請，營建署今天透過新聞稿指出，截至昨天上午，新申請戶達10萬8940戶，其中95%是透過線上申請租金補貼，加計舊戶主動帶入申請則有21萬8465戶，累計總戶數32萬7405戶。

以縣市來看，新戶申請以台中市最多達2萬2764戶、新北市1萬6111戶、高雄市1萬1842戶、桃園市1萬1342戶、台北市9983戶、台南市9895戶，六都占租屋新戶申請總數8成。

營建署指出，租金補貼申請將於民國113年12月31日下午5時截止，採隨到隨辦方式辦理，舊戶資料直接帶入申請，而未曾申請過租金補貼的新戶，於完成租賃契約簽約即可透過線上或郵寄方式提出申請。

營建署說，欲採線上申請的民眾，可備妥身分證、健保卡、存摺影本及租賃契約書檔案，前往內政部不動產資訊平台「300億元中央擴大租金補貼專區」（https://has.cpami.gov.tw/house300e/），依身分驗證、填寫資料、上傳文件、核對資料、完成申請等5步驟即可完成申請。

若選擇紙本郵寄申請，營建署表示，民眾可就近向地方政府索取申請書，確實填寫資料並檢附租約、存摺影本及相關證明文件，信封註明「申請300億元租金補貼」郵寄至租屋地直轄市、縣市政府即可完成申請。

營建署說，此次也啟動租金補貼諮詢專線02-7729-8003，累計總進線達7萬8975通，民眾如欲進一步詢問申請相關資訊，可於每週一至五上午8時至下午6時撥打諮詢專線，或網路查詢「300億元中央擴大租金補貼專區」資訊。（編輯：林淑媛）1120714

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