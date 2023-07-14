柯文哲高雄見面會突喊卡！吳子嘉怒轟大頭症、囂張 陳智菡道歉了
民眾黨主席暨總統參選人柯文哲9日參加《美麗島電子報》董事長吳子嘉的網路直播節目《董事長開講》粉絲見面會，吸引破千人到場、百萬人線上觀看，然原定下周六（22日）追加高雄舉辦第二場見面會，卻傳出因為賣票不入預期等各種理由突然取消。吳子嘉今（14）日痛批柯文哲有大頭症，並怒斥過不了濁水溪。對此，柯文哲競辦發言人陳智菡回應表示，加場取消尊重主辦單位，對於批評過不了濁水溪「沒關係，我們繼續努力！」
記者呂炯昌／台北報導
吳子嘉今日受訪表示，秉於平衡、公平的原則，有跟柯文哲提到可以追加一場，因為鴻海集團創辦人郭台銘辦了3場，第一場氣氛很好，流量衝到快200至300萬人，「然後他（柯文哲）就開始大頭症，尾巴就翹起來了、開始囂張，陳智菡就開始罵人啦，柯文哲放狗咬人」。吳子嘉也直言，柯文哲在北部人氣比較強，但「過不了濁水溪」。
針對高雄加場取消，陳智菡受訪表示，吳子嘉希望當面跟柯文哲對一下節目流程，但是這兩天柯文哲都不在台北，原本安排今日早上見面，但是吳子嘉有別的要務，後來吳子嘉擔心人數問題與節目效果不好，所以決定取消，他們尊重主辦單位的決定。
針對吳子嘉批評柯文哲不認真，並反駁收郭台銘錢，陳智菡表示，不懂他為何要把兩件事連結在一起，他們從未說郭台銘有付費，原本公告下週一節目要取消，但是昨天12點節目主持人錢怡君在廣播節目上宣布取消，他們尊重主辦單位，並感謝吳子嘉過去的協助。
陳智菡說，9日場光是同時在線，柯文哲YT高點3.6萬人、董事長開講YT1.5萬人，兩個頻道合計突破5萬人，累計觀看人次已達70多萬，還不含其它新聞頻道報導，非常感謝吳子嘉用心的幫忙。
對於是否以黨的名義在高雄辦粉絲見面會，陳智菡說，各種可能都可以，不管是南部、中部、北部與東部，所有地方都會跟支持柯文哲的粉絲見免。針對吳子嘉批評柯文哲有大頭症，並怒斥沒能力過濁水溪。對此，陳智菡回應說，「沒關係，我們就繼續努力！」