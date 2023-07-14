陳奕迅〈婚禮的祝福〉到〈孤勇者〉開口就創經典 永遠的K歌之王
香港流行樂天王、3座金曲獎歌王紀錄保持人陳奕迅月底滿49歲，生日前夕（7月15日）將一連在台北小巨蛋舉辦7場演唱會，不僅體力驚人，叱吒樂壇28年的他，唱紅的金曲數量也很傲人，從〈K歌之王〉一炮而紅，到近年的〈孤勇者〉，隨便舉例一首都是代表作。
記者楊穎軒／綜合報導
陳奕迅1995年在英國大學放暑假期間，回香港參加TVB和華星唱片舉辦的歌唱比賽，以張學友和李克勤的歌曲奪下冠軍入行，不過剛出道時樂壇走偶像風，國粵語作品沒有太多迴響，但〈婚禮的祝福〉、與梁漢文對唱的〈拔河〉已經受到樂評人和部分粉絲注意，2000年至2001年國粵語版本的〈K歌之王〉驚豔音樂圈，也炒熱〈愛是懷疑〉、〈不如這樣〉、〈全世界失眠〉，2002年到2003年的〈謝謝儂〉、〈背包〉、〈兄妹〉、〈十年〉更是盤據KTV排行榜20多年。
2005年，陳奕迅解決與英皇的合約問題後加盟環球唱片，推出的《U87》粵語專輯中〈夕陽無限好〉、〈浮誇〉、〈阿牛〉、〈葡萄成熟時〉等主打歌皆登上香港各大音源榜週冠軍，同年11月發行的國語專輯《怎麼樣》裡〈對不起 謝謝〉、〈不睡〉等膾炙人口，後來的〈愛情轉移〉、粵語版〈富士山下〉成為雋永情歌經典，〈淘汰〉、〈好久不見〉也傳唱於大街小巷，誰都能哼上幾句。2009年起是陳奕迅的巔峰時期，再唱紅蔡健雅創作的〈多少〉、閩南語作品〈我甲你〉、〈床頭燈〉。
陳奕迅其他金曲還有與王菲演唱的〈因為愛情〉、〈讓我留在你身邊〉、〈我們〉等電影主題曲，而他歌而優則演，大銀幕作品有《玻璃之城》、《百分百感覺2》、《幽靈人間》系列、《金雞》系列、《豪情》、《尋找周杰倫》、《新警察故事》、《隱婚男女》、《全球熱戀》、《12金鴨》、《華麗上班族》等40多部電影，曾以《神經俠侶》提名香港電影金紫荊獎影帝、《薰衣草》入圍香港電影金像獎男配角、《破事兒》角逐金馬獎男配角。