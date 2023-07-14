士檢提當選無效遭駁回　林杏兒：司法公信仍在

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林杏兒透過媒體群組表示，針對當選無效之訴，宣判結果出爐，終於沉冤得雪，感謝司法還她清白，證明公道自在人心，司法公信仍在。
她說，這段時間身心飽受磨難，許多無法說出委屈悶在心裡，知道真相及誰在操作抹黑，卻都不能提，為的是黨內團結及2024國民黨勝選，為大局，面對難過、委屈和支持鄉親不捨，只能打斷牙齒和血吞。
林杏兒指出，今天宣判結果，特定有心人士不會高興，要奉勸有心人士，陰謀不會得逞，不必耍心機，要替黨的大局著想，不要為個人政治私利，拖無辜的人下水，司法是公平、正義最後防線，此案有太多無辜的人被莫名牽連，導致身心俱疲，客觀證據無法證明有不法情事，就該還清白及公道，不要再折磨所有人。
全案起於，中央選舉委員會去年11月26日舉辦111年地方公職人員選舉，時任國民黨副發言人林杏兒為台北市第14屆議員選舉第1選舉區（北投、士林區）候選人。
士林地檢署指出，蕭景田、林杏兒樁腳曾繁川認為林杏兒選情不佳，有落選之虞，去年11月22日拜訪多名里長候選人，並交付放有林杏兒選舉文宣的現金信封袋。林杏兒於同年12月2日經中選會公告當選。
士檢表示，去年12月30日依公職人員選舉罷免法第120條第1項第3款規定，向士林地院對林杏兒提起當選無效之訴。（編輯：方沛清）1120714