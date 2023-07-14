名家論壇》黎榮章／侯友宜聲勢低靡　朱立倫成出氣筒？

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進而觀察侯友宜、朱立倫2個月來的網路負面聲量走勢，可發現朱立倫已經成為泛藍陣營對侯友宜不滿的宣洩出口。從趨勢圖來看，朱的負面聲量上升下降，都和侯有很大的關係，兩者負聲量關聯係數達0.6。5月底美麗島電子報顯示，侯友宜民調開始在三名總統參選人中墊底，當時朱立倫為了捍衛侯友宜，怒批換侯論是「民進黨三大奧步」，想造成國民黨內鬨、製造謠言，卻惹來對手反擊。6月上旬侯友宜持續遭負面事件打擊，包括前段提到的大學演講出包、餵藥案等，國民黨隊形不穩，緊接著就傳出朱幕僚團隊和侯陣營在內部會議爆發嚴重口角爭執，讓朱再度被質疑無能整合郭台銘與韓國瑜，再度創造一波負面聲量高峰。
朱立倫身為黨主席卻和總統參選人被傳嫌隙，難怪國民黨人心惶惶，7月初侯友宜終於出新招，找來金溥聰入陣，金溥聰就任侯競辦執行長第一件事就被解讀是「切割黨中央」，把總教練朱立倫拱成球隊老闆，表面上是尊重，實際上是要朱交出主導權，專責替選戰找資源就好，朱立倫再度中箭，網路負聲量隨之再有一波漲幅。
仔細觀察網路輿情中，有關朱立倫的負面留言的討論內容，其中有27%的聲量批評朱立倫提名侯友宜會害慘國民黨，21%聲量批朱對民進黨補助私校學雜費政策的立場（朱立倫喊公立大學學費全免）。12%指責朱立倫未能好好整合郭台銘、12%為韓國瑜抱不平，認為朱立倫應該支持韓。還有12%直接表態拒投侯友宜，要藉此下架朱立倫。此外有9%負面討論內容是認為朱立倫應退出政壇、8%認為朱立倫不適任黨主席。可以發現，朱立倫儼然成為全黨上下除總統參選人之外的最大箭靶。
朱立倫在這次大選中角色極為困難。因朱侯從過去的新北市長官部屬，到現在從屬關係幾乎逆轉，本來就是一件尷尬事；而在總統提名討論前期，朱甚至一直被傳尚未放棄自己參選的可能，如此主席，讓總統參選人如何放心合作？
而侯朱對重大議題的論述更大不相同，朱立倫自詡知美親美派，接任黨主席後，積極想替國民黨另闢一條新的外交路徑、放下九二共識包袱，但侯友宜最後另請金溥聰為競辦坐鎮，金馬上就讓過去始終態度曖昧的侯友宜公開擁抱了九二共識，也象徵朱立倫過去在兩岸外交的努力打了水漂，無法對這次總統大選起作用，更深一層的意思就是，朱立倫已無法左右侯營未來提出的政策方向，只被交辦了募款的任務。侯友宜民調差，朱對內被指責提名錯誤，對外淪為他黨笑柄，無怪乎，「換侯拔朱」聲浪漸起。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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