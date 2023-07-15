名家論壇》謝國安／白飯海嘯淹沒「公平正義」

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本周（7\6-7\12）政治人物聲量第一名是柯文哲蟬聯，總分超過14萬七千分。除了重啟服貿議題的延續外，就是柯文哲要辦演唱會的事情。柯文哲說他原本要借台北流行音樂中心來舉辦被拒絕，脫口而出的「太監說」卻引爆了負面聲浪。民眾黨台北市議員林珍羽急忙道歉，柯文哲卻直接開罵「我如果做錯事我自己應付，為什麼要別人來處理」。不過心直口快一向是柯文哲的特色，柯文哲講錯話或是講出不適合的言論也不是第一次，對他的支持度沒什麼傷害，反而目前變數最大的，仍然是傳出有意獨立參選的郭台銘是否參選。郭台銘一旦參選，柯文哲可能會從目前跟賴清德爭第一的民調纏鬥，變成被賴清德拉開差距。畢竟賴清德穩穩超過三成支持度。這三成是民進黨與賴清德的鐵桿支持者，也是賴清德問鼎大位的底氣。
只不過獨立參選一直只聞樓梯響的郭台銘，聲量並沒有在前五名，而是在第六名，總分也只有54150，跟總統參選人的領先群明顯有一大段落差。顯見郭董最近的動向，確實不是民眾討論熱區的範圍。隨著總統大選登記時間越來越近，郭台銘如果還不能下定決心選或不選，時間是不等人的。但若是郭董獨立參選，要面臨的恐怕還是，如何自圓其說爭取國民黨提名時，許下的承諾。要讓自己不是「來亂的」，而是最強的。
至於最近國民黨又掀起一波「換侯」議題，引發不分區立委鄭麗文被黨內同志砲轟並質疑「動機」。侯友宜本周排名第四，分數也接近11萬分。原本新北市幼兒園餵藥事件被檢方認定是烏龍這件事，等於已經告一段落，也讓侯友宜有了反擊的底氣，砲轟賴清德要求賴清德道歉。但卻恰好在接近國民黨全代會的前夕，又出現了「換侯」言論，從黨主席以下幾乎變成了天天在消毒。對侯友宜而言聲量雖高，但卻都是被動非自主的聲量被帶到，也淹沒了自己的聲音。之前挺侯現在倡議換侯的立委鄭麗文排名第十，韓粉的精神領袖韓國瑜排名第七。而侯友宜終於跟郭台銘同框見面，旦互動也是行禮如儀，並不能讓外界認為兩人冰釋前嫌。換侯議題成了茶壺裡的風暴。
民進黨主席暨總統參選人賴清德，本周排名第二，總分116000分左右，卻是跟柯文哲有些許差距。賴清德雖有高支持度，但在年輕人支持度這塊，一直都被柯文哲海放。年輕選票一直都是賴清德亟欲突破的關卡，因此不知道是安排還是真的巧遇，賴神又上演了一次「巧遇大學生」引發討論。許多網友紛紛挖出賴神之所以稱作神，就是一次又一次的巧遇各種事件，又剛剛好被媒體報導。「如何巧遇賴神」一時間成了網路焦點，可能是賴清德始料未及的。
●作者：謝國安／媒體工作者、捷銳品牌顧問公司負責人
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