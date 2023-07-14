歐客佬再奪世界盃虹吸賽台灣冠軍 限時買一送一狂賀

世界盃虹吸咖啡大賽台灣選拔賽，8日揭曉成績，歐客佬咖啡師張維欣再度摘冠。張維欣５年前曾獲台灣選拔冠軍，並代表台灣出賽2018年世界盃大賽獲得亞軍。這次再度贏得代表權，明年捲土重來要前往中國雲南挑戰世界盃冠軍。歡慶張維欣勇得佳績，歐客佬於15日起3天，全館咖啡豆及精品掛耳咖啡買一送一。
記者金武鳯/台中報導
世界盃虹吸咖啡大賽 (World Siphonist Championship, WSC)，是由日本精品咖啡協會SCAJ主辦，在2009年擴編為世界級國際賽事後，已成世界咖啡七大賽事之一，一年一度舉辦。虹吸壺大賽由於加熱方式有別於其他沖煮類比賽，所以增加了沖煮變因，難度更高，可以說是目前國際咖啡賽事中最困難的比賽之一。
這次獲得世界盃虹吸大賽台灣選拔冠軍的歐客佬代表張維欣，除了在門市擔任咖啡師一職，同時也是SCA國際精品咖啡協會（Speciality Coffee Association）咖啡證照班的講師，因為熱愛咖啡，踏上咖啡職人之路。2018年曾代表台灣出賽世界盃虹吸壺大賽，榮獲亞軍殊榮，2024年將捲土重來，代表台灣前往中國雲南普洱挑戰世界盃冠軍。張維欣說「全力以赴，爭取最好成績」。
成立於2009年的歐客佬精品咖啡，是全台唯一農場直營、產銷合一的連鎖咖啡品牌，多年來專注深耕世界各國產地的精品莊園咖啡、競標咖啡，目前擁有全台咖啡品項最多，超過100款。 歐客佬為慶祝張維欣在世界盃虹吸大賽台灣選拔奪冠，7月15日、16日、17日連續3天，全館咖啡豆、精品掛耳咖啡買1送1，詳情請洽歐客佬官方網站www.oklaocoffee.com。