走訪苗栗！朱立倫籲藍營砲口對外：不要讓民進黨太閒

我是廣告 請繼續往下閱讀
媒體提問，國民黨立委鄭麗文開出「換侯」第一槍，引發國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰指稱要把膿包擠出來，對此有何看法。
朱立倫回答，民進黨主席賴清德日前說選舉是「決戰7局後」，代表民進黨1到6局就是在等著製造國民黨內訌及內亂，所以國民黨要團結力量、砲口對外，不能讓民進黨太閒。
媒體詢問，台中市第1選區立委選舉，是否會與民眾黨合作。
對此，朱立倫表示，部分選區正在與一些非綠的人協調，最重要的目標就是努力讓政黨輪替、國會過半，若造成國民黨內訌就是讓民進黨開心，所以會努力讓大家團結合作。
前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢將在7月16日於凱達格蘭大道舉辦「公平正義救台灣」活動，朱立倫說，侯友宜會與許多青年站出來，要讓民進黨知道民眾無法接受不公不義、特權橫行，要讓民進黨知道什麼是真正民意。
另外，朱立倫在拜訪鍾東錦前接受媒體採訪指出，他過去曾擔任過16年縣市首長，可以與鍾東錦彼此交流，苗栗縣是台灣未來希望，希望透過交流讓苗栗更好。
他指出，鍾東錦是藍營重要一分子，希望大家努力讓藍營更好，他也拜託鍾東錦一起團結，讓國民黨提名的總統、立委參選人都能在苗栗勝選。
鍾東錦表示，朱立倫今天主要是呼籲團結，但他個人建議，「下架民進黨」這句話聽起來讓人不太舒服，認為應該是追求兩岸和平、公平正義，讓台灣遠離戰爭。
媒體提問，是否支持侯友宜。對此，鍾東錦說，一直是追隨國民黨的腳步，但他認為由於要結合所有非綠的力量，所以他現在應該不能有明顯態度，應保持一點距離，未來要喊團結時會比較有力道；至於他個人是否恢復國民黨籍，一切按照規定。
對於外界有「侯下韓上」聲音，鍾東錦表示，每個人都有各自觀點，尊重每個人的看法，他仍會支持國民黨的決定。（編輯：戴光育）1120714