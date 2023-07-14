侯昌明遭爆料「把員工當狗」！他受傷發聲：不知該如何相處
藝人侯昌明在《全明星辯論會》分享自身經驗，本集討論「當代年輕人在社群平台抱怨工作，有何不可還是最好不要」，他表示自己曾經非常受傷，因為他的員工在臉書抱怨他「侯昌明把我們當狗，什麼都要做，累得半死」，讓身為老闆的他看到貼文後相當難過，也不知如何與這位位員工相處。他呼籲大家溝通的管道有很多種，而不該是用這種公開抱怨的方式，然而第一次擔任結辯的他，賽後坦承自己有點亂了陣腳，期望未來能夠持續努力進步。
記者郭佩蓉/綜合報導
本週《全明星辯論會》播出第五集，特別邀請「愛情診斷室長」張兆志擔任飛行評審。在網路上為網友診斷愛情大小事的他，近期鮮少出現在螢光幕上，一上台就被陳大天狠批：「是不是通告量變少才來上節目？」更對張兆志説：「你的老婆比你紅很多，你可以休息了，謝謝！」張兆志則反擊表示這對他來說是個非常崇高的讚美，節目一開場就火藥味濃濃，但也有人替他護航，他老婆小他13歲，又很漂亮，一定是口才了得，才能抱得美人歸。而該集辯題聚焦於「職場」層面，探討當今的職場文化，在評審長陶晶瑩的提點下，黑白兩隊實力遽增，也讓戰場白熱化，辯手們的辯論技巧進步也使評審驚呼連連、讚聲不斷。
這集賽制將會在勝出的隊伍中選出一位當集MVP，而失敗的隊伍會淘汰一名辯手，此次淘汰的辯手也讓司儀視網膜直呼：「在我的意料之中！」面對高壓賽制，辯手們各個繃緊神經準備比賽，在賽制中看出每位辯手進步幅度甚大。黑隊上週一人慘遭淘汰，使得黑隊激起鬥志想要贏得本次比賽。饒舌歌手莫宰羊在此賽事引經據典展現他驚人的實力，讓評審大讚他進步神速。喜劇演員賀瓏更是火力滿檔，在辯論「菜鳥被使喚是一種職場倫理還是職場霸凌」時，發揮他機關槍的砲火，見招拆招，開頭就連問對方五個犀利問題，黑隊的輾壓式的爆擊讓對手無法招架。