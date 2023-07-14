睽違3年強勢回歸 第5屆台中城市半程馬拉松年底開跑
受疫情影響停辦3年的「台中城市半程馬拉松賽」，今年12月將強勢回歸。主辦單位台中市不動產開發商業同業公會，今天與台中市副市長王育敏共同宣布，今年台中城市半程馬拉松於12月10日開跑，即日起至10月12日開放報名，歡迎市民朋友踴躍參加，一起跑出健康活力，欣賞最美天際線！
記者金武鳯/台中報導
王育敏副市長表示，因疫情影響睽違3年的台中城市半程馬拉松賽，今年不僅要強勢回歸，且全面響應環保，包括路跑紀念衫、完賽提袋皆採用寶特瓶回收紗製作。另大會手冊及成績證明也都改用電子化不印刷，與選手一起為地球盡一份力。另延續上一屆公益精神，今年也會將選手部份報名費用捐作公益基金。
台中市不動產開發商業同業公會林正雄理事長表示，台中城市半程馬拉松賽因疫情睽違３年再辦，３年來台中城市風貌改變、市政建設也同步優化，他相當有信心，今年參與人數可望一舉突破15,000人，讓市民充分體驗台中的城市價值。
運動局說明，第五屆台中城市半程馬拉松賽路線，分為半馬組21km、挑戰組10km、休閒組5km，路線圍繞台中城市而跑，途中將經過台中國際性地標－國家歌劇院，融合都市美景與休閒運動，不僅具有工商科技業的進步與發達，也將建築、運動休閒、藝術相互融合於日常，讓更多人沿線體會台中城市之美，也帶動城市行銷，打造台中成為民眾心目中的宜居城市。
主辦單位指出，此場活動即日起至10月12日開放線上報名，相關資訊歡迎搜尋「2023台中城市半程馬拉松賽」，12月10日讓我們一起從台中市政府前廣場出發，跑在台中城市街道上，RUN FOR OUR PLANET！