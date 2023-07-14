夏季旅展殺很大！遊日韓免萬元、香港機票買1送1　800元住飯店　

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易飛網也聚焦小資族，推出限時限量日本團旅、香港機票「買1送1」優惠，挑戰市場最低價「九州放暑假4日」平均每人只要9950元起，「香港機加酒3日自由行」平均每人4999元起，搭乘國泰航空「台北-香港」來回機票每人平均2445元起（皆為未稅價）；「北海道暑假促銷5日」第二人半價，「北陸超值立山名古屋5日」四人同行一人免費等。易飛網CP值最高的「韓國首爾紅葉大賞4+1日」，兩人同行折後每人均價9900元起；日本「北海道賞楓秋遊道東5日」入住溫泉飯店三晚，每人3萬4900元起。
旅天下獨家包機直飛「花卷賞楓名所雙溫泉 4 日」，每人最低價 3萬888 元起，業者透露，目前暑期商品已銷售9成，另有旅遊家旅行社秋楓冬雪早鳥預購，第 2 人最高折 2 萬；東南旅行社推出日本賞楓、體驗加賀屋，旅展價 5萬8900 元起；富康旅行社搭配9月1日星宇航空首航熊本，九州行程特惠價 2萬9900 元加贈螃蟹吃到飽等划算優惠。
飯店部分，有幾家推出超殺優惠。天成飯店集團於旅展現場販售票券，旗下六館包含台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成文旅-蜂巢、台北天成文旅-華山町、嘉義天成文旅-繪日之丘及桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店，推出聯合住宿券含早餐每張售價3200元，平日期間於六館擇一住宿，能入住最高總價值1萬4410元房間，等於下殺2.2折。其中，入住天成文旅-蜂巢加碼不分平假日均可使用。平日入住嘉義天成文旅-繪日之丘擇可住宿四人溫馨家庭房，等於最低每人每晚僅800元。
部分飯店自推線上旅展，老爺酒店於今日開搶，台中大毅老爺與台南老爺聯手推出旅展獨家商品「雙城聯賣住宿券」，四人同行入住家庭客房，每晚只要3499元起，等於每人每晚僅875元。而台北老爺推出雙人入住含早餐只要4788元起，8月前再享房型升等優惠及1位未滿12歲兒童免費入住。新竹老爺則祭出雙人2999元住宿券，12月底前使用兩張還可升等家庭客房。知本老爺則推出6200元「夏遊台東雙人住宿券」含早餐再加贈抵用金。
晶華國際酒店集團即日起至7月17日下午7點，線上推出多款優惠，最吸睛的「環遊晶華‧超值護照」每組1萬元，內含4張住宿券、可分別或是同時使用於晶華旗下各酒店，最低持一張2500元可入住捷絲旅花蓮、高雄以及台北三重館，晶華酒店集團並提到此住宿優惠保證全年最低價，而餐券也下殺到58折。