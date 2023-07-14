致力地方教育推展！中鋼與中碳辦全能智慧王夏令營活動
中鋼公司與中鋼碳素化學公司於今(14)日，在高雄市小港區中山國中，共同舉辦112年中鋼全能智慧王夏令育樂營活動，以該校雙語教學特色為主軸，設計跨國文化探索、藝文表演體驗等相關課程，以開拓與會學員國際視野及認識世界各國文化。
記者黃守作／高雄報導
這項由中鋼公司與中鋼碳素化學公司共同舉辦的112年中鋼全能智慧王夏令育樂營活動，是由中鋼公司公共事務處處長孫宏魁與中山國中校長尹昱文共同主持，中鋼公司公共事務處組長張逢展、中鋼集團教育基金會朱啟瑋，以及文藻外語大學教授廖俊芳率該校同學擔任隊輔，有100位小港區國小學生與會。
中鋼公司公共事務處處長孫宏魁表示，中鋼公司秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，長期致力地方教育推展，此次與中鋼碳素化學公司共同舉辦的112年中鋼全能智慧王夏令育樂營活動，特別邀請文藻外語大學教授廖俊芳及學生團隊，協助規劃及帶領活動營隊，以引導學員自然而然在英語環境下彼此互動，同時學習及感受到跨文化氛圍。
小港區中山國中校長尹昱文指出，高雄為國際級港灣城市，小港也是南台灣重要的旅運樞紐，隨著疫情減緩，國際商務交流或外國觀光客來台旅遊榮景逐漸恢復，因此，此次夏令營以「世界嘉年華雙語營」為活動主題，讓學員們在輕鬆愉快的環境下，學習各國多元文化。
夏令營活動也安排中鋼集團教育基金會規劃時下最夯的綠能及循環經濟課程，透過精心設計的互動式教具，並以簡單易懂的方式，讓學員瞭解及學習環境保護的重要性及相關知識，也希望引領學員從課程中找到自身的興趣，為日後學習發展，打下良好基礎，善盡企業社會責任。