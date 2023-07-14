Duncan Robinson也來了！微風南山之夜7/21登場　滿額3千回饋3百

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品牌也推出快閃小活動：VALENTINO 舉辦 Pink PP 夏日快閃活動，以露營主題為構想，於戶外草地搭設帳棚平台、營火區與桌椅區，來場最歡樂的粉紅派對；Chloé 則有以 Karl Lagerfeld 為品牌設計服裝展覽「Chloé x Karl Lagerfeld」；babyMADISON提供3D 掃描攝影棚建立自己的AR分身，還可以免費將動態貼圖下載到手機。
館內也安排主題派對活動，邀請到新生代超人氣全方位偶像-原子少年 FEniX、VERA 在館內帶來前所未有的潮流音樂盛典，當晚除了微風男神 DJ-孫麥傑 Mai 帶來音樂派對外，也邀請到亞洲百大實力派女神 DJ Aly$hia，帶來超嗨的音樂饗宴。
最引人注目的是，NBA 現役球星 Duncan Robinson即將到場同歡，首站將於7月 21日微風南山之夜紅毯火熱亮相並獻上他的時尚紅毯處女秀，球迷們不僅可以藉此在現場近距離一睹NBA 球星風采，更有機會獲得超限量阿舍哥簽名周邊。
新光三越則於7月13日至8月17日推出「夏天卡利HIGH」活動，百貨會員持11大指定銀行，信用卡單卡刷卡滿1萬以上回饋4％、滿6萬回饋5％、滿30萬回饋6％。持skm pay並綁定11大指定銀行信用卡，消費任一單筆達3,000元回饋多1%，最高回饋7%（每卡最高回饋上限為50萬skm points）。
活動首七日（13日至19日）刷卡消費再享skm points累點（100元贈3點）點數雙重回饋。7月13日起扣skm points 100點起，就能以超低市價折扣兌換商品，100點可換市價99元的「日清兵衛豆皮烏龍麵碗」、500點換市價270元「大師兄銷魂麵鋪蒜香拌麵」、200點換市價980元的「skmpark鈴鹿賽道樂園全日暢遊券」等。