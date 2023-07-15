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「做運動」還是「練腦力」？改善長輩健康靠「合併訓練法」！
合併訓練模式是近年來流行的訓練方法，是透過結合運動訓練與認知訓練的訓練方式，來改善有輕度認知功能障礙長輩的健康狀態， Gavelin 等人的研究發現比起單獨的運動訓練，同時進行認知訓練跟運動訓練（同步訓練）與依序做認知訓練和運動訓練（順序訓練），兩種方法都比只做單一訓練有更好的效果。
合併訓練的方式：1.同步訓練：讓長輩進行運動；如踩腳踏車、走跑步機、踏步登階，同時詢問他們問題；如四隻腳的動物有哪些？什麼水果是紅色的？2.順序訓練：和同步訓練一樣，分為運動與認知兩個部分，先進行運動訓練，再進行認知訓練（反過來也可以）。
3.電子遊戲訓練：包含跳舞機、體感遊戲或是運動遊戲再加上認知訓練，透過電子硬體互動的訓練方式。
合併訓練中「同步訓練」效果最顯著
合併訓練包括：同時做（同步訓練）、依序做（順序訓練）和用電子設備做（電子遊戲訓練），其中同步進行的訓練是最有效果的也最符合臨床上的效益，因為需要花費的訓練時間較少，不過順序訓練的效果也不遑多讓，從研究中可以看到運動與認知訓練包含：
- 運動
- 有氧訓練
- 肌力訓練
- 功能訓練(步伐、平衡)等
- 認知
- 算數：購物找錢計算、數獨等
- 注意力：閱讀測驗等
- 語言流暢度：如用圖卡讓長輩說故事
- 記憶力：圖卡記憶或是回憶過去照片並分享往事
預防認知功能衰退，從健康的時候開始就開始訓練
研究中也發現還沒有認知功能障礙的長輩，做運動與認知訓練同樣可以促進身體健康和認知功能，故建議老人家可以透過有氧訓練或是肌力訓練來鍛鍊身體，而認知的部分可以利用益智桌遊、數獨等來訓練，在家中不方便進行訓練時也可以參加社區、里民活動中心舉辦的活動、課程。
研究也表明社會隔離和孤獨感是失智症的危險因子，所以參加團體課程不但可以訓練身體，與人社交溝通、結交朋友也可以避免認知功能的退化，並預防失智症！
參考文獻：
1.Combined physical and cognitive training for older adults with and without cognitive impairment: A systematic review and network meta-analysis of randomized controlled trials
2.The impact of loneliness and social isolation on the development of cognitive decline and Alzheimer’s Disease
文／楊蕙如、圖／楊紹楚
延伸閱讀：
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 輕度認知功能障礙可改善！國際研究發現「這種訓練方法」最能改善長者健康