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輕度認知功能障礙可改善！國際研究發現「這種訓練方法」最能改善長者健康

輕度認知功能障礙可改善！國際研究發現「這種訓練方法」最能改善長者健康
輕度認知功能障礙可改善！國際研究發現「這種訓練方法」最能改善長者健康

Heho健康

澳洲墨爾本大學主導的研究發現，運動訓練與認知訓練能夠改善輕度認知功能障礙長者的身體適能與認知功能，而且同時結合 2 種訓練方法改善的效果更佳，此一研究結果也發表在《衰老研究評論》（Ageing Research Reviews）中。

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輕度認知功能障礙雖然不會直接影響到長輩的日常生活功能，但是若不及時改善，就有 10~15% 的機率發展成失智症，所以要趁早採取作為防止它繼續惡化影響長輩的生活品質。

「做運動」還是「練腦力」？改善長輩健康靠「合併訓練法」！

合併訓練模式是近年來流行的訓練方法，是透過結合運動訓練與認知訓練的訓練方式，來改善有輕度認知功能障礙長輩的健康狀態， Gavelin 等人的研究發現比起單獨的運動訓練，同時進行認知訓練跟運動訓練（同步訓練）與依序做認知訓練和運動訓練（順序訓練），兩種方法都比只做單一訓練有更好的效果。

合併訓練的方式：1.同步訓練：讓長輩進行運動；如踩腳踏車、走跑步機、踏步登階，同時詢問他們問題；如四隻腳的動物有哪些？什麼水果是紅色的？2.順序訓練：和同步訓練一樣，分為運動與認知兩個部分，先進行運動訓練，再進行認知訓練（反過來也可以）。

3.電子遊戲訓練：包含跳舞機、體感遊戲或是運動遊戲再加上認知訓練，透過電子硬體互動的訓練方式。



合併訓練中「同步訓練」效果最顯著

合併訓練包括：同時做（同步訓練）依序做（順序訓練）用電子設備做（電子遊戲訓練），其中同步進行的訓練是最有效果的也最符合臨床上的效益，因為需要花費的訓練時間較少，不過順序訓練的效果也不遑多讓，從研究中可以看到運動與認知訓練包含：

  • 運動
    • 有氧訓練
    • 肌力訓練
    • 功能訓練(步伐、平衡)等
  • 認知
    • 算數：購物找錢計算、數獨等
    • 注意力：閱讀測驗等
    • 語言流暢度：如用圖卡讓長輩說故事
    • 記憶力：圖卡記憶或是回憶過去照片並分享往事
電子遊戲訓練因為是一個新的趨勢，短期內效果還不突出，並沒有帶來特別大的效益，但隨著科技發展，虛擬實境（VR）與混合實境（MR）的電子遊戲訓練也不斷進步，是未來值得關注的新型合併訓練方式。



預防認知功能衰退，從健康的時候開始就開始訓練

研究中也發現還沒有認知功能障礙的長輩，做運動與認知訓練同樣可以促進身體健康和認知功能，故建議老人家可以透過有氧訓練或是肌力訓練來鍛鍊身體，而認知的部分可以利用益智桌遊數獨等來訓練，在家中不方便進行訓練時也可以參加社區、里民活動中心舉辦的活動、課程

研究也表明社會隔離和孤獨感是失智症的危險因子，所以參加團體課程不但可以訓練身體，與人社交溝通、結交朋友也可以避免認知功能的退化，並預防失智症！

參考文獻：
1.Combined physical and cognitive training for older adults with and without cognitive impairment: A systematic review and network meta-analysis of randomized controlled trials
2.The impact of loneliness and social isolation on the development of cognitive decline and Alzheimer’s Disease



文／楊蕙如、圖／楊紹楚

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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 輕度認知功能障礙可改善！國際研究發現「這種訓練方法」最能改善長者健康

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