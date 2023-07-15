我是廣告 請繼續往下閱讀
該研究調查了在 2015 年至 2019 年台灣 15 歲至 19 歲青少年的自殺意念、精神病理學及是否尋求幫助的情形，並發表在國際情感障礙期刊（Journal of Affective Disorders）中，
青少年自殺全球皆有增加趨勢 研究顯示女性＞男性
在這項研究中發現，國內 15－24 歲自殺死亡人數有逐漸增加的趨勢，並且從 2015 年就慢慢開始逐漸看到這樣的趨勢，分析數據後發現，青少年女性自殺死亡數多於青少年男性，且這個趨勢是比較全球性的。
研究結果指出為了應對這個問題，需要綜合多方面的努力，包括政府、學校、家庭和社會機構之間的合作，提供更好的心理健康教育和支持，建立安全和支持性的環境，增加心理輔導和專業治療的可及性，加強家庭和社區的支持網絡等。共同關注青少年的心理健康，提供他們適當的支持和指導，以幫助他們建立積極的心理抵抗力，應對生活中的壓力和挑戰。
4 個危險因素：自殺意念高的警訊！
在青少年族群中，研究指出以下「4 種因子」與自殺意念有顯著的相關
１. 性別：女性
２. 情緒：抑鬱、情緒
３. 敵意：容易感到生氣或煩躁
４. 焦慮：感到緊張或情緒高昂
如何發現孩子有「情緒困擾」及「自殺意念」?
另外在這項調查研究指出，台灣的心理健康專業資源並沒有被充分利用。自殺是「談話中的禁忌」這樣的文化信念也可能會干擾青少年尋求幫助的行為，因此研究結果發現，家長能藉由觀察孩子使用社群媒體和電子設備的情形，來發覺並關心孩子的情緒及心理壓力，更有可能有助於發現有自殺傾向的青少年，因為他們會在社群媒體中發表自己的情緒困擾以尋求支持，因此我們必須要及早發現青少年自殺風險並提供即時且有效的心理健康資源，以減少對青少年的潛在傷害。
學會教你防治自殺 3 步驟
針對青少年族群自殺防治，台灣自殺防治學會，提供認識 1 問 2 應 3 轉介的技巧：
1.問：
- 主動關心，詢問對方的狀況
- 辨別自殺高風險群
- 聆聽對方的問題，並做適當的回應與支持陪伴
- 資源轉介，持續關懷
- 針對對方的問題，給予適當的資源協助與持續關懷
※ 自殺防治安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
參考資料：社團法人台灣自殺防治學會：認識 1 問 2 應 3 轉介的技巧
參考文獻：Suicidal ideation, psychopathology, and help-seeking in 15 to 19-year-old
adolescents in Taiwan: A population-based study 2015-2019
文／蔡沛岑、圖／楊紹楚
延伸閱讀：
全球每年近 80 萬人死於自殺，心理師：走出憂鬱的第一步是覺察
青少年自殺率2年增33%！別再為憂鬱症患者「加油」，3技巧陪伴才有效
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 青少年自殺率低於美、加但高於國際！研究：發覺情緒困擾、尋求心理健康專業人員協助很重要