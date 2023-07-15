「巴金森病」男站在馬路中央卻踏不出一步！　健保補助「深部腦刺激術」助重返職場

我是廣告 請繼續往下閱讀
40歲罹患「巴金森病」 動作僵硬且顫抖、駝背林先生從事裝潢業多年，在最黃金的四十歲時卻發現雙手不自主抖動，被診斷出「巴金森病」。長期服藥控制長達十年，但動作障礙愈來愈嚴重，他自述近一年來要走一步都要想很久，手動作僵硬且合併顫抖、駝背，還曾經在過馬路中途，腿突然僵住像瞬間凍結，自己嚇愣了，後來就不敢一個人過馬路。他還自嘲累積多年吹小號的能力，因為疾病竟吹成抖音，意志消沈不少。
DBS深部腦刺激手術改善 獲健保全額補助衛福部目前提供巴金森病DBS深部腦刺激手術補助，病人大約可節省近七十萬元，林先生是台中慈濟醫院第一位得到健保全額補助病人。而台中慈濟醫院神經內科醫師郭啟中全面檢查，確認林先生病情已無法用藥物控制，建議施行DBS深部腦刺激手術，術前評估並確認手術治療應有助益。郭啟中醫師與神經外科醫師江培業合作完成長達六小時手術，術後啟動電刺激，後續依病人狀況需求漸次調整適合個人最佳狀態的電量參數。
巴金森病多數非遺傳性 台灣患者逾三萬人郭啟中醫師指出，巴金森病是僅次於失智症，第二常見的神經退化疾病，發生率約佔六十五歲以上人口的百分之一到二，台灣病人數估計超過三萬人。病因是腦內多巴胺神經退化性病變導致神經傳導物質多巴胺分泌太少，多數非遺傳性，病人大多於五十或六十歲發病，除藥物治療外，病程在中重度第三期以上、使用藥效變差或合併亂動症，可考慮接受DBS深部腦刺激手術，有效緩解症狀，改善生活品質的機率很高。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58486
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw