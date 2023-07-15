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美國核准首款非處方避孕藥！食藥署：不見得跟進

▲美國食品暨藥物管理局（FDA）日前宣布批准美國首款非處方避孕藥，對此，食藥署表示不一定會跟進。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲美國食品暨藥物管理局（FDA）日前宣布批准美國首款非處方避孕藥，對此，食藥署表示不一定會跟進。（示意圖／翻攝自pixabay）

中央社

（中央社記者沈佩瑤台北15日電）美國食品暨藥物管理局（FDA）日前宣布批准美國首款非處方避孕藥。食藥署今天表示，未來若藥商申請查驗登記，會依台灣實際經驗與國情審酌，不見得跟進核准為非處方用藥。

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美國食品暨藥物管理局（FDA）13日宣布批准美國首款非處方口服避孕藥Opill，未來可在藥局、超市以及線上購買，此舉大幅擴大女性取得避孕藥的管道。

目前避孕藥在台灣均為處方用藥，沒有區別事前或事後。衛生福利部食品藥物管理署副署長陳惠芳今天接受媒體電訪指出，未來藥商若向食藥署申請藥品查驗登記，視所提送的資料有無符合相關規範，包括品質是否安全有效等，交由委員審查決議。

至於美國核准Opill為非處方用藥，陳惠芳說，各國管理規範不同，不見得在其他國家為非處方用藥，台灣就一定要跟進，還是會依台灣實際經驗與國情斟酌。

不過，陳惠芳提醒，若在網路上購買未經台灣核准藥品，依照藥事法規定，製造或輸入偽禁藥，處10年以下有期徒刑，得併科新台幣1億元以下罰金。明知為偽禁藥，而販賣、供應、調劑、運送、轉讓或意圖販賣而陳列者，處7年以下有期徒刑，得併科新台幣5千萬元以下罰金。

馬偕醫院婦產科資深主治醫師黃閔照接受媒體電訪表示，美國與台灣的醫療環境不同，美國看醫生有時高達上百美金（約新台幣3100元）很貴，但台灣的醫療院所相對可近性高，考量避孕藥仍有如血栓、異常出血等風險，還是建議民眾要諮詢專業意見後使用，會比較安全。

「有些避孕藥不是所有的病人都適合服用。」黃閔照強調，避孕藥有分等級，價格從新台幣100元到500元不等，醫生會根據每個人體質建議用藥，對健康也較有保障。

他重申，美國與台灣環境不同，例如美國在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，一度連墮胎藥「美服培酮」（mifepristone，RU486）都可直接宅配到家，否則這些藥品理論上都有風險，有些民眾因體質、慢性疾病等因素，若要服用必須很小心。（編輯：李亨山）1120715

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