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科技人賴國書斜槓人生 引進日本職人品牌跨足餐飲業

▲科技人賴國書斜槓人生，引進二家具有日本職人精神的知名品牌，跨足餐飲業。（圖／記者金武鳳攝，2023.7.15)
▲科技人賴國書斜槓人生，引進二家具有日本職人精神的知名品牌，跨足餐飲業。（圖／記者金武鳳攝，2023.7.15)

記者金武鳯/台中報導

擁有日本華僑身份的科技人賴國書，年輕時不忘本，放棄華僑身份返台服役。退役後在台創辦面板設備製造廠，客戶都是科技大廠，事業有成。3年前無法忘懷旅居日本生活，引進日本福岡知名連鎖品牌「博多渔家磯貝居酒屋」，想不到斜槓人生第一步就遭遇疫情。如今挺過來再出發，又出招引進日本知名水果酒品牌「松蔵屋」，要以道地日料征服饕客味蕾。

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▲科技人賴國書斜槓人生，跨足餐飲業又引進日本逾百年品牌的水果酒，要以道地日式料理征服饕客味蕾。（圖／記者金武鳳攝，2023.7.15)
▲科技人賴國書斜槓人生，跨足餐飲業又引進日本逾百年品牌的水果酒，要以道地日式料理征服饕客味蕾。（圖／記者金武鳳攝，2023.7.15)
賴國書從小在日本讀書、生活，返台創業後，因為應酬可說吃多了台式日料，難免想念日本料理精髓。3年前毅然跨足餐飲業，獨家全球代理日本福岡知名連鎖品牌「博多漁家磯貝居酒屋」，在台中大和屋百年日式老屋，經營博多漁家磯貝日本海海外第一家居家屋，展開斜槓人生第一步。

賴國書表示，博多漁家磯貝居酒屋在日本相當知名，原本以為引進台灣創立第一家，應該能引來饕客不用出國，就能品嚐道地日式好料理。豈知創業第二個月，就遭逢新冠疫情衝擊，3年來生意清冷，全靠面板科技母公司收入挹注，方能挺過來。

▲科技人賴國書斜槓人生，全球獨家代理「博多渔家磯貝居酒屋」，是該品牌日本海外第一家。（圖／記者金武鳳攝，2023.7.15)
▲科技人賴國書斜槓人生，全球獨家代理「博多渔家磯貝居酒屋」，是該品牌日本海外第一家。（圖／記者金武鳳攝，2023.7.15)
如今再出發，賴國書再出招加碼引進日本擁有140年歷史，有果泥與酵素的水果酒品牌「松蔵屋」系列，口味有蘋果、水蜜桃、葡萄柚及梅子四種。今日在博多漁家磯貝居酒屋舉行水果酒品嚐會，不少客人對這款吃得到果泥，又有酵素風味，卻沒有太濃酒精味的水果酒都感到新鮮，認為爽口滑順很好喝。

賴國書說，具有140年歷史的日本茨城縣酒廠「松蔵屋」，以新鮮水果手工製作、採自然發酵，具有果泥與酵素的水果酒，7度酒精卻沒有酒精味，喝起來清爽，滿口果香，沒有職人精神，是釀不出這麼獨特滑順又具天然風味的水果酒，已有不少代理商在洽談合作，未來會推廣到星級飯店及商級餐廳。

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