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老婦纖維肌痛症長達30年　「高壓氧治療」減緩疼痛、不失眠

老婦纖維肌痛症長達30年　「高壓氧治療」減緩疼痛、不失眠
老婦纖維肌痛症長達30年　「高壓氧治療」減緩疼痛、不失眠

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】70歲的郭女士已經全身痛了30年，各科都看遍了，甚至有疼痛科的醫師要她與疼痛共存，她輾轉找到衛福部彰化醫院高壓氧中心主任暨骨科醫師陳柏辰，建議她嘗試高壓氧，效果十分顯著，疼痛少出現，也改善了失眠的老毛病。

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高壓氧治療　消退疼痛感

陳柏辰表示，患者直到幾個月前，來到門診尋求建議，經過評估給予高壓氧治療，開始一週2次的療程，2週後疼痛感大為消退，做了10次之後，疼痛感已經微乎其微，目前仍持續高壓氧治療。

纖維肌痛症　恐與壓力有關

陳柏辰進一步說明，纖維肌痛症(Fibromyalgia)是全身肌肉慢性疼痛的疾病，除了感受到全身各處疼痛，常會合併睡眠障礙、焦慮、偏頭痛、倦怠感等症狀，以中年女性比例較高，原因不明，有研究指出可能與壓力有關。

陳柏辰指出，目前纖維肌痛症並沒有單一有效的治療，一般可用止痛藥及抗憂鬱藥物達到緩解，並希望患者保持愉悅的心情、充足的睡眠、規律的運動。

高壓氧治療大多反應良好　減緩患者疼痛契機

近來國內外很多文獻提出高壓氧可以改善纖維肌痛症，除了少數有短暫耳鳴、氣壓不適應的耳痛之外，大多數反應良好。陳柏辰分享，在臨床上，高壓氧用來作為輔助治療或減緩各種難以治癒的疼痛案例也越來越多，雖然不見得每個人都有效，但改善者確實不少，也是一個契機。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58485

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