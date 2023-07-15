80歲蒸汽機車女王出任務！首班車鬧脾氣延誤30分

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今天首班車原訂10時30分抵達玉里車站，停留10分鐘後出發，列車延誤超過30分鐘到站。負責保養維修工作的台鐵花蓮蒸汽火車工作小組成員黃隆華說，因輪軸溫度過高，保修團隊在玉里站待命，可盡快排除。
黃隆華說，趁著疫情期間，對蒸汽火車進行鍋爐清洗、汰換等大保養，期間也試乘過，CT273雖高齡80歲，狀況還是很好，只是不能像剛出廠，開到時速100公里，現在都開60公里。
黃隆華開玩笑說，出發前都會餵乖乖，今早出發前忘了餵，老人家（CT273）早起打哈欠鬧脾氣，進站後會盡快補餵，相信後續行程一定沒問題。
台鐵局長杜微接受媒體聯訪指出，今年仲夏寶島號擴大結合地方創生團體，在停留站擺放市集，提供飲食、特色工藝及表演，讓乘客感受在地特色，未來期望蒸汽火車能定期開行。
來自台北的旅客佩吉（Peggy）說，昨天特地搭飛機回台東，今早搭火車到花蓮玉里站，就為了搭上蒸汽火車，看到火車「嗚嗚」進站，還有好久沒聞到的煤炭味，覺得很興奮。
對於車班誤點超過30分鐘，佩吉說，年輕時從台東搭火車去台北，都是白天坐到晚上，或晚上坐到白天，對火車延誤可以接受。
「蒸汽機車女王」CT273重新上路，玉里鎮周邊鐵路昨天起就聚集鐵道迷佔位取景，客城鐵橋前最熱門，司機員行經時，特別鳴笛，搭配不斷冒出蒸汽的火車頭，讓鐵道迷拍得盡興。（編輯：郭諭儒）1120715